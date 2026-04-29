Как выход Объединенных Арабских Эмиратов скажется на будущем нефтяного картеля и ценах на топливо, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многие эксперты в контексте заявлений ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ заговорили о крахе системы глобального картеля и даже о том, что ОПЕК теперь практически ни на что не влияет. При этом очевидно, что это не совсем так. ОПЕК и особенно ОПЕК+ вполне удалось вписаться в новые реалии мировой экономики, сформировавшиеся после пандемии, и управлять ценами на рынке нефти и самим рынком нефти. При этом очевидно, что нынешние события на Ближнем Востоке, развязанные США и Израилем и в определенной степени поддержанные странами залива, теперь, когда Ормузский пролив закрыт и вывезти нефть практически невозможно и нужно останавливать добычу и нефтеперерабатывающие мощности, со всей очевидностью становятся катализатором экономического кризиса, который выходом из ОПЕК и ОПЕК+ не разрешить, ведь географию выход никак не изменит и пролив не откроет. Отсюда напрашивается логичный вывод, что действия ОАЭ являются в большей степени политическим демаршем, чем грамотно продуманным экономическим шагом.

В текущей ситуации многие эксперты будут приводить в пример выход из ОПЕК в 2024 году Анголы, который некоторым образом развязал стране руки в плане экспортной активности, но главное отличие заключается в том, что на момент выхода, да и сейчас Ангола располагается в той части планеты, где нет войны, а возможность экспорта ангольской нефти на мировой рынок по морю никем не ограничивается. Да, с экономической точки зрения, выходя из ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ получат возможность демпинговать и активизировать свои поставки нефти на мировой рынок по своему усмотрению, а значит, как и планировал президента США Дональд Трамп, постараться обвалить цены на нефть и сделать больно всем нефте- и газодобывающим странам. Однако, как мы уже отметили, выход из ОПЕК и ОПЕК+ не отменяет географии и не сможет открыть для танкеров ОАЭ Ормузский пролив. Остается единственный вариант — расширение порта в эмирате Фуджейра, который географически расположен за Ормузским проливом и позволяет осуществлять экспорт нефти, но в текущем состоянии максимальный объем поставок, который можно через него осуществить, составляет примерно 2–3 миллиона баррелей в сутки, что, разумеется, не покроет даже минимальной суточной нормы довоенного экспорта ОАЭ. Следовательно, порт нужно расширять. Модернизация порта займет ориентировочно 2–3 года и будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, которых у ОАЭ в текущем состоянии экономики не сказать, что есть. А учитывая шаткость перемирия между США и Ираном, совсем не факт, что в период модернизации по порту в Фуджейре не начнутся прилеты, как это было в марте–апреле, причем довольно прицельные, от которых даже два-три дивизиона израильского «Золотого купола» могут и не защитить, тем более что их, скорее всего, в основном расположили в Дубае и Абу-Даби и вряд ли будут перебрасывать для защиты порта.

Если принять все эти условия, становится очевидным, что основную задачу — повышение свободы в принятии решений об осуществлении или не осуществлении поставок нефти на мировой рынок — выход из ОПЕК и ОПЕК+ не решит, а вот способность влиять на процессы и нормы на мировом рынке нефти ОАЭ потеряет. Есть и еще один важный момент, который, вероятно, будет аннулирован в связи с выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, — это участие страны в строительстве экспортного панарабского нефтепровода к портам Саудовской Аравии на Красном море. Логика здесь проста: зачем Катару и Саудовской Аравии, сохраняющим свое членство в ОПЕК и ОПЕК+, помогать своему потенциально независимому конкуренту, который будет пытаться обрушить рынок и цены, которые с таким трудом выстраивали? А в этом случае выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ воде лишается хоть какого-то экономического смысла. Можно предположить и другой вариант, из которого исходят власти ОАЭ: раз нефть все равно нельзя вывезти, то и участие в регулировании рынка тоже в принципе не нужно. Но более логичным выглядит следующий посыл: мы уходим потому, что нас никто не слышит и не стремится нам помочь, но своим уходом пытаемся еще раз привлечь внимание к необходимости оказания нам помощи. Правда, обращение это немного не по адресу, ведь экономически надо давить на Вашингтон и Тель-Авив, а не на штаб-квартиру ОПЕК в Вене.

Правда, вопрос заключается в том, а есть ли у ОАЭ серьезное желание использовать весьма немалые экономические рычаги давления на Вашингтон в виде вложений в казначейские обязательства, инвестиций в американскую экономику и донорства для обеих политических партий, чтобы сделать для действующей администрации продолжение войны максимально экономически невыгодным, правда, для этого нужно не отмежевываться от участников ОПЕК и ОПЕК+, а наоборот, активно взаимодействовать с ними.