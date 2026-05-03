Экономика
3 мая 09:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дмитриев: «Мир идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории»

С последствиями катастрофы столкнется каждый, однако осознают это только «некоторые умные люди», считает глава РФПИ.

Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к беспрецедентному энергетическому кризису в мировой истории. Коллапс коснется каждого народа, предрек спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

«Мир, не отдавая себе отчета, идёт к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что только «некоторые умные люди» уже сейчас замечают предвестия масштабной катастрофы.

Ранее глава РФПИ сравнил происходящее в мире с началом пандемии коронавируса. Дмитриев призвал готовиться к серьезным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам.

