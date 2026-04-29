Набиуллина: «Единственный источник финансирования — это российские сбережения»
Мировые накопления на данный момент стране недоступны.
Практически единственным источником финансирования сейчас для России являются собственные сбережения. Компаниям и заемщикам до 2022 года были доступны накопления Европы и США, которыми можно было пользоваться из-за низких процентных ставок, однако сейчас такой возможности нет. Ситуацию объяснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Единственный источник финансирования, практически единственный - это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки, более высокая инвестиционная активность, которую мы видим, — это более высокие реальные ставки», — цитирует ее «Интерфакс».
Руководитель регулятора объяснила, что это не аномалия или ошибка, а «абсолютно новая реальность», которую нужно понимать.
Ранее Набиуллина рассказала, как будет выглядеть экономика в 2036 году. По ее мнению, скорее всего сработают технологические тренды.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.