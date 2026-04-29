Мировые накопления на данный момент стране недоступны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Практически единственным источником финансирования сейчас для России являются собственные сбережения. Компаниям и заемщикам до 2022 года были доступны накопления Европы и США, которыми можно было пользоваться из-за низких процентных ставок, однако сейчас такой возможности нет. Ситуацию объяснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Единственный источник финансирования, практически единственный - это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки, более высокая инвестиционная активность, которую мы видим, — это более высокие реальные ставки», — цитирует ее «Интерфакс».

Руководитель регулятора объяснила, что это не аномалия или ошибка, а «абсолютно новая реальность», которую нужно понимать.

Ранее Набиуллина рассказала, как будет выглядеть экономика в 2036 году. По ее мнению, скорее всего сработают технологические тренды.

