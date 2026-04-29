Банк опоздал с иском на один месяц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за ошибки «Россельхозбанка» семья в Москве может не платить остаток по ипотечному кредиту за квартиру. Об этом сообщает Baza.

Мужчина взял в кредит 9,9 миллионов рублей под 16,5% годовых в 2012 году, залогом была квартира в центре столицы. Он исправно вносил платежи и досрочно погасил 7 миллионов рублей, чтобы уменьшить размер ежемесячного взноса. Но москвич умер в 2017 году еще до закрытия ипотеки.

Кредит в наследство перешел его супруге и детям, женщина запросила у банка график платежей, но информацию ей не предоставили. В 2018 году банк уведомил семью о наличии задолженности и потребовал досрочно погасить ее. У банка с этого момента было три года на то, чтобы через суд изъять заложенную квартиру и обратить ее в счет долга, однако он опоздал с иском на один месяц.

Из-за истечения срока давности суд отказал кредитору, оставив жилье за семьей, также наследники могут не выплачивать остаток кредита. Однако банк может обжаловать вердикт суда.

Ранее сообщалось, что большая часть имеющих ипотеку казанцев не прочь снова взять ипотечный кредит. Лишь четверть горожан жалеет об оформлении такого договора.

