Минэнерго отвергло идею моратория на изменения в регулировании электроэнергетики
Это может ограничить возможность развития сектора
Минэнерго РФ не поддержало предложение о введении пятилетнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетического сектора. Об этом сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума.
По словам чиновника, подобная мера ограничит возможности развития отрасли и не позволит удовлетворять растущий спрос на электроэнергию. Конюшенко подчеркнул, что развитие отрасли невозможно «остановить»: меняются характеристики энергопотребления, растет потребность в центрах обработки данных (ЦОДах) и решениях на базе искусственного интеллекта — а это требует своевременных нормативных изменений.
Замминистра также напомнил о поручении президента России Владимира Путина, согласно которому недопустимо вводить ограничения, ухудшающие положение энергетических компаний.
Ранее мы писали, что энергетика Татарстана «буксует» из‑за цен на оборудование и дефицита мощностей.
