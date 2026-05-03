Экономика
3 мая 21:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минэнерго отвергло идею моратория на изменения в регулировании электроэнергетики

Это может ограничить возможность развития сектора

Автор фото: Фото: ТАСС

Минэнерго РФ не поддержало предложение о введении пятилетнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетического сектора. Об этом сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума.

По словам чиновника, подобная мера ограничит возможности развития отрасли и не позволит удовлетворять растущий спрос на электроэнергию. Конюшенко подчеркнул, что развитие отрасли невозможно «остановить»: меняются характеристики энергопотребления, растет потребность в центрах обработки данных (ЦОДах) и решениях на базе искусственного интеллекта — а это требует своевременных нормативных изменений.

Замминистра также напомнил о поручении президента России Владимира Путина, согласно которому недопустимо вводить ограничения, ухудшающие положение энергетических компаний.

Ранее мы писали, что энергетика Татарстана «буксует» из‑за цен на оборудование и дефицита мощностей.

