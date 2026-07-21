«Туполев» обжалует взыскание 11,7 млрд рублей в пользу «Татнефти»
Заседание пройдет в августе в суде Самары.
Авиастроительное конструкторское бюро «Туполев» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Татарстана, согласно которому компания должна выплатить «Татнефти» 11,7 миллиарда рублей. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре принял жалобу к рассмотрению. Заседание пройдет 6 августа.
Напомним, что в мае этого года татарстанский Арбитражный суд удовлетворил в полном объеме иск «Татнефти» к АО «Туполев» о взыскании 12 миллиардов неосновательного обогащения. Тяжбы начались 9 октября прошлого года, в дальнейшем прошло несколько заседаний. «Туполев» также обязали выплатить 276 миллионов рублей процентов с последующим их начислением.
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