Экономика
21 июля 14:09
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«Вечерняя Казань»

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«Туполев» обжалует взыскание 11,7 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Заседание пройдет в августе в суде Самары.

«Туполев» обжалует взыскание 11,7 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Авиастроительное конструкторское бюро «Туполев» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Татарстана, согласно которому компания должна выплатить «Татнефти» 11,7 миллиарда рублей. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре принял жалобу к рассмотрению. Заседание пройдет 6 августа.

Напомним, что в мае этого года татарстанский Арбитражный суд удовлетворил в полном объеме иск «Татнефти» к АО «Туполев» о взыскании 12 миллиардов неосновательного обогащения. Тяжбы начались 9 октября прошлого года, в дальнейшем прошло несколько заседаний. «Туполев» также обязали выплатить 276 миллионов рублей процентов с последующим их начислением.

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