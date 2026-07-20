Выдача ипотеки выросла почти на 45 процентов за год при среднем чеке 4,45 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан расположился на 18-й строчке рейтинга регионов по ипотечному кредитованию, который составило РИА Новости. За последние 12 месяцев в республике на каждую тысячу экономически активных жителей выдали 18,3 жилищного займа. Это заметно выше среднего показателя по стране в 14,2 кредита. Прирост за первые пять месяцев 2026 года составил почти 45 процентов по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Средний размер ипотеки в Татарстане — 4,45 миллиона рублей, а просрочка держится на минимальном уровне, меньше одного процента. Лидируют по стране Тува, Ямал и Якутия, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня.

Эксперты отмечают, что ипотечный рынок снова пошёл в рост после двух лет падения, несмотря на высокие ставки и дорогое жильё.

Ранее мы писали, что за июнь текущего года количество ипотечных сделок в Татарстане выросло на 52 процента. Положительная динамика отмечается и на рынке земельных участков.

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