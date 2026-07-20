Татарстан занял 18 место в России по развитию ипотечного кредитования
Выдача ипотеки выросла почти на 45 процентов за год при среднем чеке 4,45 миллиона рублей.
Татарстан расположился на 18-й строчке рейтинга регионов по ипотечному кредитованию, который составило РИА Новости. За последние 12 месяцев в республике на каждую тысячу экономически активных жителей выдали 18,3 жилищного займа. Это заметно выше среднего показателя по стране в 14,2 кредита. Прирост за первые пять месяцев 2026 года составил почти 45 процентов по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Средний размер ипотеки в Татарстане — 4,45 миллиона рублей, а просрочка держится на минимальном уровне, меньше одного процента. Лидируют по стране Тува, Ямал и Якутия, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня.
Эксперты отмечают, что ипотечный рынок снова пошёл в рост после двух лет падения, несмотря на высокие ставки и дорогое жильё.
Ранее мы писали, что за июнь текущего года количество ипотечных сделок в Татарстане выросло на 52 процента. Положительная динамика отмечается и на рынке земельных участков.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?