Apple лидирует по продажам, Huawei и DIGMA показали самый заметный рост спроса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани во втором квартале 2026 года спрос на ноутбуки и планшеты подрос, а цены почти не изменились. Такие данные приводят аналитики «Авито». Ноутбуков продали на один процент больше, планшетов — на восемь.

Среди ноутбуков по объёму продаж лидирует Apple с долей 33 процента, за ним ASUS и Lenovo. Но по темпам роста впереди Huawei — плюс 36 процентов. Средняя цена нового ноутбука выросла всего на три процента, а некоторые бренды серьёзно подешевели: MECHREVO потерял 18 процентов, ASUS — 15. На ресейле DELL упал на 26 процентов, до 14 тысяч рублей.

Планшеты тоже возглавляет Apple с 55 процентами продаж. Но по росту спроса всех обошла DIGMA — плюс 89 процентов. Новые планшеты Apple подешевели на 18 процентов, до 40 тысяч рублей, а на ресейле Xiaomi потерял 26 процентов и стоит около 12 тысяч.

В целом ресейл остаётся самым выгодным: ноутбуки там в среднем на 70 процентов дешевле новых, планшеты — на 56.

Ранее мы писали, что iPhone 17 Pro Max в России в мае впервые подешевел ниже ста тысяч рублей. В апреле эта же модель стоила минимум 105 тысяч рублей.

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