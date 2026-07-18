Экономика
18 июля 11:31
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«Вечерняя Казань»

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Центробанк зафиксировал ускорение роста цен в 80 регионах России

Больше всего подорожали овощи, фрукты и бензин, прогноз по инфляции ухудшен.

Центробанк зафиксировал ускорение роста цен в 80 регионах России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Банк России подвёл июньские итоги по ценам, и они не радуют. Рост ускорился сразу в 80 регионах страны. Главные двигатели подорожания — овощи с фруктами и топливо. Плодоовощная продукция до этого два месяца дешевела сильнее обычного, а в июне просто отскочила обратно вверх. Бензин и дизель потянули за собой и остальные непродовольственные товары, хотя без учёта топлива они почти в 40 регионах даже подешевели.

Услуги в половине регионов дорожали медленнее, а кое-где цены на них даже упали — сказался спад спроса на внутренний туризм. Но в целом, по оценке ЦБ, услуги всё равно растут слишком быстро.

Аналитики пересмотрели прогнозы в худшую сторону. Инфляцию в этом году теперь ждут на уровне 6,2 процента вместо прежних 5,3. В следующем году — 4,6 процента. К цели в четыре процента, по их мнению, получится прийти только к 2028–2029 годам. Поэтому и ожидания по ключевой ставке поползли вверх: на этот год — 14,5 процента, на следующий — 12,2.

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец допускает, что в июле ЦБ может ещё раз аккуратно снизить ставку до 14 процентов, но признаёт, что обстановка усложняется. Ближайшее заседание по ключевой ставке — 24 июля.

Ранее мы писали, что инфляция в Татарстане опередила средний показатель по ПФО и по России. Заметнее всего в республике подорожали услуги.

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