Экономика
21 марта 18:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Агропромышленный комплекс Татарстана наращивает объем экспорта продукции

Среди основных стран-импортеров - Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и КНР.

Автор фото: Минсельхоз Татарстана

О реализации экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики доложил сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.  

Докладчик привел следующие цифры. В 2025 году объём экспорта продукции АПК достиг $540 миллионов - на $94 миллиона больше, чем годом ранее. 90 предприятий республики поставляют свою продукцию в 49 стран мира.  

По большей части это масложировая продукция, объем поставок которой вырос за год  на 12,2%. Также значительный объем экспорта приходится на продукцию пищевой промышленности.  

В 2025 году татарстанская продукция поставлялась в основном  в Иран, Казахстан, Индию, Беларусь, КНР. Стоит задача расширить географию поставок. Речь идет, в частности, о странах Северной Африки и государствах Юго-Восточной Азии.

Татарстан планирует увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году до $900 миллионов, сообщает пресс-служба раиса республики.

Ранее сообщалось, что татарстанские аграрии потеряли 1,5 млрд рублей из-за падения цен на молоко. Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.

