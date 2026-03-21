Агропромышленный комплекс Татарстана наращивает объем экспорта продукции
Среди основных стран-импортеров - Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и КНР.
О реализации экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики доложил сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
Докладчик привел следующие цифры. В 2025 году объём экспорта продукции АПК достиг $540 миллионов - на $94 миллиона больше, чем годом ранее. 90 предприятий республики поставляют свою продукцию в 49 стран мира.
По большей части это масложировая продукция, объем поставок которой вырос за год на 12,2%. Также значительный объем экспорта приходится на продукцию пищевой промышленности.
В 2025 году татарстанская продукция поставлялась в основном в Иран, Казахстан, Индию, Беларусь, КНР. Стоит задача расширить географию поставок. Речь идет, в частности, о странах Северной Африки и государствах Юго-Восточной Азии.
Татарстан планирует увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году до $900 миллионов, сообщает пресс-служба раиса республики.
Ранее сообщалось, что татарстанские аграрии потеряли 1,5 млрд рублей из-за падения цен на молоко. Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
