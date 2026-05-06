Экономика
6 мая 16:37
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Доля выдачи ипотеки на российском рынке выросла на 10%

Показатель превысил мартовские цифры на десять процентов.

Автор фото: пресс-служба ВТБ

В апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 триллиона рублей — на 55% больше, чем по итогам января — апреля 2025 года.

В ВТБ продажи ипотеки в апреле выросли на 15% год к году. Всего с начала года клиенты получили в банке на покупку жилой недвижимости около 22 тысяч кредитов общим объемом более 114 миллиардов рублей.

На фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье, как следствие - увеличивается доля рыночной ипотеки. В структуре продаж ВТБ по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6 п.п. за месяц.

«Вторичный рынок жилья "оживает". Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со "вторичкой"», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Следуя за сигналами регулятора, ВТБ в этом году несколько раз снижал ставку по рыночной ипотеке, которую клиенты преимущественно используют для покупки готовой недвижимости. С начала года ставка снизилась на 3,3 п.п. при первом взносе до 50,1% и на 4,3 п.п. — при взносе более 50,1%.

