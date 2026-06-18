Обычным владельцам акций полагается 2,85 рубля.

Автор фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Компания «Казаньоргсинтез» выплатит 2,85 рубля владельцам обычных акций и 0,25 рубля — привилегированных. На годовом общем собрании акционеров казанского предприятия СИБУРа приняли решение о том, что 70 процентов от чистой прибыли компании, а это 5,1 миллиарда рублей, направят на выплату дивидендов.

Отметим, что ранее от выплаты дивидендов за прошлый год из-за снижения выручки, повышенной долговой нагрузки и ряда других причин отказался ряд крупнейших отечественных компаний. В том числе это Газпром, «Норникель», «Магнит», Магнитогорский металлургический комбинат, «ФосАгро» и другие организации.

Ранее сообщалось, что бумаги Татнефти оказались в числе тех, кого сильнее всего затронул откат. Индекс МосБиржи скатился до отметки в 2450 пунктов.

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