Показатель увеличился практически в два раза за последний год.

Автор фото: пресс-служба ПАО «СИБУР»

Уровень инвестиций в завод СИБУРа «Казаньоргсинтез» в 2025 году увеличился на 86 процентов, а именно достиг 41,1 миллиарда рублей. Годом ранее значение составляло 22,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили на годовом общем собрании акционеров предприятия.

Татарстанская программа инвестиций СИБУРа подразумевает финансирование в размере 600 миллиардов рублей и рассчитана до 2028 года. Благодаря ей в регионе появится три тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

В прошлом году Казаньоргсинтез закончил активный этап капитальных вложений. На эти средства запустили первое в стране производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, которое способствует полному импортозамещению этого сомономера. Работу начала Лушниковская парогазовая установка мощностью 281 мегаватт, которая полностью покрывает затраты завода. СИБУР также завершил обновление системы рекуперации сбросных газов на производстве полиэтилена, которая возвращает в оборот значительное количество этилена и азота.



В рамках программы инвестиций на Казаньоргсинтезе на данный момент строится крупнейший в России завод катализаторов для полиолефинов. Собственные хромовые катализаторы казанского производства будут закрывать потребности самого казанского предприятия и будут поставляться на крупнейшие нефтехимические комплексы СИБУРа — «ЗапСибНефтехим» и будущий Амурский ГХК.



На этом успехи не заканчиваются: благодаря комплексной программе улучшения условий труда на Казаньоргсинтезе реализуется проект по модернизации административно-бытовых и санитарно-бытовых комплексов в этом направлении. Два крупных экопроекта прошлого года позволили снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 43 тысячи тонн.



Ранее сообщалось, что Казаньоргсинтез выплатит 2,85 рубля владельцам обычных акций и 0,25 рубля — привилегированных. Было принято решение о том, что 70 процентов от чистой прибыли компании, а это 5,1 миллиарда рублей, направят на выплату дивидендов.



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