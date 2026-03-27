Экономика
27 марта 02:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На Казанском авиационном заводе увеличили скорость сборки Ту-214

Предприятие планирует выпускать 20 самолетов в год.

Автор фото: соцсети

На конференции, которая прошла на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев»,  обсудили вопросы поставок комплектующих изделий и материалов для обеспечения плана по производству авиационной техники в 2026–2027 годах.  

- Производственный план по выпуску Ту-214 остается неизменным: мы должны выйти на 20 самолетов в год. Мы уже достигли значительного увеличения скорости сборки. Например, раньше стыковка крыла с фюзеляжем занимала два месяца. Сейчас работа организована таким образом, чтобы стыковка проходила за 14 дней, с последующим выходом на целевой такт в 12 дней. Мы с вами работаем в одной команде, и в наших силах сделать так, чтобы эти планы осуществились, – обратился к участникам конференции первый заместитель управляющего директора – директор КАЗ Зуфар Миргалимов.  

Представители компании и партнеров обсудили планы по производственным программам, прогнозируемые работы по поддержанию исправности авиационной техники, а также посетили цеха предприятия.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в топ-15 по зарплатам в ведущих отраслях. Самой прибыльной сферой стало транспортное машиностроение.

