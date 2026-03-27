На Казанском авиационном заводе увеличили скорость сборки Ту-214
Предприятие планирует выпускать 20 самолетов в год.
На конференции, которая прошла на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев», обсудили вопросы поставок комплектующих изделий и материалов для обеспечения плана по производству авиационной техники в 2026–2027 годах.
- Производственный план по выпуску Ту-214 остается неизменным: мы должны выйти на 20 самолетов в год. Мы уже достигли значительного увеличения скорости сборки. Например, раньше стыковка крыла с фюзеляжем занимала два месяца. Сейчас работа организована таким образом, чтобы стыковка проходила за 14 дней, с последующим выходом на целевой такт в 12 дней. Мы с вами работаем в одной команде, и в наших силах сделать так, чтобы эти планы осуществились, – обратился к участникам конференции первый заместитель управляющего директора – директор КАЗ Зуфар Миргалимов.
Представители компании и партнеров обсудили планы по производственным программам, прогнозируемые работы по поддержанию исправности авиационной техники, а также посетили цеха предприятия.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
