Экономика
4 июня 22:29
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«Вечерняя Казань»

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Подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и банком ВТБ

По числу клиентов - юридических лиц учреждение лидирует в республике.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и банком ВТБ

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время встречи Рустама Минниханова с президентом-председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным раис республики подчеркнул, что этот банк является надежным партнером Татарстана на протяжении многих лет, занимая лидирующую позицию по числу клиентов – юридических лиц:  более 36 тысяч.  

Банк финансирует проекты застройщиков общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров жилья, активно поддерживает сельхозпроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса, а также успешно развивает программы кредитования физических лиц.  

Ипотечное кредитование татарстанцев банком на сегодня составляет 187 миллиардов рублей, что говорит о доверии жителей республики к услугам и продуктам ВТБ, подчеркнул Рустам Минниханов.  

В завершении встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и банком ВТБ.  

По словам Андрея Костина, ВТБ наращивает сотрудничество с Татарстаном, видя в республике большой промышленный потенциал. Он также напомнил о том, что при поддержке банка в республике уже успешно работает крупнейшая в России особая экономическая зона «Алабуга», а в 2026 году заработает логистический комплекс имени Дэн Сяопина.  

- Будем вместе развивать инвестиционные проекты, которые расширяют производственную, инженерную и транспортную инфраструктуру «Алабуги» и других индустриальных парков региона, – цитирует пресс-служба раиса Татарстана главу банка.

Ранее сообщалось, что Татарстан готов поделиться опытом подготовки кадров с Новгородской областью. Товарооборот между регионами за 2025 год составил «скромные» 1,2 миллиарда рублей.

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