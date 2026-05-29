За восемь лет число мест отдыха у воды увеличилось вдвое.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средства на создание, содержание и благоустройство пляжей выделяются каждый год. В этом году сумма превысила 105 миллионов рублей, сообщил замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану, главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

Таких мест с 2018 года стало в два раза больше, заметил спикер.

Мокеев напомнил, что за купание в запрещенных, необорудованных местах положен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. С 1 июня на водных объектах начнут работать патрульные группы, которые вправе составлять постановления за нарушение правил безопасности людей.

Ранее мы писали, что с начала судоходного сезона в Татарстане, который стартовал с 25 апреля, произошло пять происшествий с маломерными судами. Погибли пять человек, удалось спасти двоих. В прошлом году было всего два подобных происшествия за этот период и погибли двое.

