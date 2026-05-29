Специалисты выявили 67 нарушений у судовладельцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала судоходного сезона в Татарстане, который стартовал с 25 апреля, произошло пять происшествий с маломерными судами. Погибли пять человек, удалось спасти двоих. В прошлом году было всего два подобных происшествия за этот период и погибли двое, заявил главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

- Это связано и с увеличением количества маломерных судов, и людей, использующих суда, - говорит спикер.

По маломерным судам было оказано около 900 государственных услуг: 454 регистрации, 83 освидетельствования и аттестовано 426 судоводителей.

Сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели на водоемах 485 патрулирований. В результате выявили 67 нарушений эксплуатации маломерных судов и правил безопасности, 13 судов отправлено на штрафстоянку, в 2025 году таких было три.

Ранее Мокеев также рассказал, что с начала года в республике утонули 12 человек - это на шесть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спасено девять человек, тогда как в прошлом году удалось вытащить из воды 16 человек, в том числе двух детей.

