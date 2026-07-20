Жителям выписывают все больше штрафов за мусор, неубранный снег и парковки не на тех местах. Дело не в том, что казанцы стали хуже - их просто стало легче отследить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Всего за полгода административные комиссии столицы рассмотрели 136 тысяч материалов — год к году их количество выросло на девять процентов. Чаще всего жители нарушали правила благоустройства, правила пользования муниципальными парковками, оставляли транспорт на озелененных территориях. За это с них взыскали 318 миллионов рублей. Рассказываем, почему за что штрафовали казанцев и почему нарушителей стало проще отследить.

Парковки и благоустройство: за что штрафовали казанцев

Больше всего протоколов составляют три структуры: административно-техническая инспекция и администрации Вахитовского и Приволжского районов, рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата исполкома Александр Земченко. Инспекторы каждый день обходят свои участки и смотрят, есть ли нарушения. Если находят — сразу реагируют.

— Больше всего рассмотренных дел традиционно приходится на три наиболее массовых состава правонарушений: несоблюдение требований правил благоустройства (3,9 тысячи случаев), нарушение правил пользования муниципальными парковками (125,3 тысячи) и размещение транспортных средств на озелененных территориях (3 тысячи), — отметил Зиновьев.

При этом все чаще в этом году стали выявляться случаи нарушения правил благоустройства — их количество выросло на 136 процентов. По словам Земченко, дело в снежности прошедшей зимы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Обильные снегопады потребовали усиления контроля за своевременной очисткой территорий и кровель зданий. Это привело к увеличению количества выявленных нарушений, — объяснил спикер. — В итоге в 2026 году за ненадлежащее содержание объектов недвижимости и прилегающих территорий вынесли более 1,5 тысячи постановлений собственникам и хозяйствующим субъектам.

Рост количества протоколов говорит о том, что контроль усиливается, заметил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, больше всего это касается зимы, когда собственники зданий и магазинов просто не очищают свою территорию.

— Есть и другие нарушения. Например, когда территории превращаются в стихийные автостоянки, и детям становится просто негде гулять. Мы и впредь будем с этим бороться, — заверил мэр.

При этом в этом году реже стали оформлять материалы по размещению машин на зеленых территориях. Силы власти стали перенаправлять на пресечение более тяжелых нарушений. В исполкоме заверили, что после начала применения автофиксации эффективность контроля не снизилась. Даже наоборот - постановления стали выносить на 18 процентов чаще. Что касается нарушений на парковках, число материалов увеличилось на 8 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Самые распространенные причины штрафов по-прежнему — превышение бесплатного периода и межинтервальной оплаты, выбор неверной парковочной зоны и ошибки при вводе государственного регистрационного знака транспортного средства. Вместе с тем мы ожидаем, что введение с 15 июня механизма постоплаты позволит существенно сократить количество таких нарушений, — рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома.

Что помогает находить нарушителей

В 2026 году в татарстанской столице расширили систему автоматической фиксации — теперь техника может выявлять наледь на кровлях, повреждения фасадов и граффити без участия человека. Это возможно благодаря подключению к ГИС ЖКХ и Росреестру через систему межведомственного электронного взаимодействия.

— Это позволило в автоматическом режиме и в кратчайшие сроки устанавливать собственников и балансодержателей объектов недвижимости, и сильно сократило подготовку административных материалов, снизив нагрузку на сотрудников. Система прошла тестирование и полностью готова к применению, — отметил спикер.



Кроме того, в городе работает и пилотный проект по фиксации нарушений, которые связаны с выкидыванием мусора в неположенном месте. Камеры установили на двух площадках в Авиастроительном и Советском районах. Система, по словам Земченко, оказалась эффективной. Нарушений стало меньше, а жители отметили улучшение санитарного состояния двора. Сейчас в городе устанавливают еще 40 камер на проблемных контейнерных площадках — работы планируют закончить уже на следующей неделе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще в Казани внедрили автоматизированную систему для получения данных об автовладельцах. После этого срок рассмотрения дел сократился с 34 до 10 дней. Работали и с незаконной торговлей — за полгода административные комиссии вместе с полицией и районными администрациями провели 17 рейдов против тех, кто не платит штрафы за незаконную торговлю.

— Такие меры позволяют реализовать принцип неотвратимости административной ответственности, повышают уровень добровольной оплаты штрафов и являются эффективной мерой профилактики повторных правонарушений, — отметили в мэрии.

Метшин подчеркнул, что главная задача административных комиссий — не наказывать нарушителей, а предупреждать правонарушения и формировать ответственное отношение к соблюдению правил. По его словам, необходимо создать условия, при которых жители и организации добровольно соблюдают требования законодательства. Он также отметил, что профилактика остается наиболее эффективным способом обеспечения порядка и благоустройства в городе.