Перед Днем Победы перекроют улицы в центре Казани
Ограничения введут в связи с репетицией и подготовкой празднования.
С 16:00 до 23:30 с 4, 7 и 8 мая перекроют ряд улиц вблизи Кремлевской набережной и Булачного моста. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
Движение будет ограничено на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, по улице Декабристов в нескольких местах, по улице Ташаяк, по ул.Право-Булачной, по улице Лево-Булачной, по проезду между цирком и Центральным стадионом.
Автор фото: ГАИ Казани
В ГАИ просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что в целом ограничения движения и на других улицах будут действовать по 10 мая. Также возможны ограничения по улице Театральной и по площади Свободы.
