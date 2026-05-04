Ограничения введут в связи с репетицией и подготовкой празднования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 16:00 до 23:30 с 4, 7 и 8 мая перекроют ряд улиц вблизи Кремлевской набережной и Булачного моста. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.



Движение будет ограничено на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, по улице Декабристов в нескольких местах, по улице Ташаяк, по ул.Право-Булачной, по улице Лево-Булачной, по проезду между цирком и Центральным стадионом.

В ГАИ просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что в целом ограничения движения и на других улицах будут действовать по 10 мая. Также возможны ограничения по улице Театральной и по площади Свободы.

