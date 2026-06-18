В планах также благоустройство территории вокруг старинного здания.

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

В доме Котелова в Казани, расположенном на территории бывшего льнокомбината в Кировском районе и являющемся объектом культурного наследия федерального значения, скоро начнутся реставрационные работы. Комитет Татарстана по охране ОКН уже выдал соответствующее разрешение.

В доме, построенном в 1833 году, реставраторам предстоит демонтировать поздние пристройки и перегородки, не представляющие ценности, все металлические элементы и инженерные системы, усилить фундаменты здания и сделать их гидроизоляцию.

Специалисты также воссоздадут утраченный портик на колоннах со стороны южного фасада, фасады и декоративные элементы интерьеров и благоустроят территорию вокруг здания, которое является памятником жилой архитектуры начала XIX века в стиле классицизма, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казани расширили программу капремонта ради домов вокруг мечети «Ярдэм». Более десятка МКД из плана на 2026 год вычеркнули.

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