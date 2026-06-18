Специалисты приступят к реставрации дома Котелова в Казани
В планах также благоустройство территории вокруг старинного здания.
В доме Котелова в Казани, расположенном на территории бывшего льнокомбината в Кировском районе и являющемся объектом культурного наследия федерального значения, скоро начнутся реставрационные работы. Комитет Татарстана по охране ОКН уже выдал соответствующее разрешение.
В доме, построенном в 1833 году, реставраторам предстоит демонтировать поздние пристройки и перегородки, не представляющие ценности, все металлические элементы и инженерные системы, усилить фундаменты здания и сделать их гидроизоляцию.
Специалисты также воссоздадут утраченный портик на колоннах со стороны южного фасада, фасады и декоративные элементы интерьеров и благоустроят территорию вокруг здания, которое является памятником жилой архитектуры начала XIX века в стиле классицизма, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казани расширили программу капремонта ради домов вокруг мечети «Ярдэм». Более десятка МКД из плана на 2026 год вычеркнули.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Президент посоветовал посмотреть на число медиков в расчете на 10 тысяч жителей республики.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.