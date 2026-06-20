Старинное здание по улице Тукая в Казани включат в реестр ОКН
Здесь был организован Мусульманский социалистический комитет.
По итогам государственной историко-культурной экспертизы, давшей положительное заключение, здание, которое находится в Казани по улице Тукая, включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В историческом здании, построенном во второй половине XIX века, в начале апреля 1917 года был организован Мусульманский социалистический комитет (МСК), который по предложению Владимира Ленина возглавил революционер-интернационалист Мулланур Вахитов, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.
За эти годы здание претерпело изменения: в 1990-х здесь появились башенка и мансарда, а также входная группа с тамбуром на углу. Эксперты считают, что этот выявленный объект культурного наследия - значимый элемент истории Казани и Татарстана.
Ранее мы писали, что специалисты приступят к реставрации дома Котелова в Казани. В планах также благоустройство территории вокруг старинного здания.
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