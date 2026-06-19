Ограничение движения введут во время Сабантуя в Казани
Также запретят стоянку.
В период подготовки и проведения Сабантуя в столице Татарстана введут ограничение движения и стоянки. Меры будут действовать с 00:00 часов 19 июня. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Ездить нельзя будет на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по дороге от проспекта Альберта Камалеева до дома №27р по проспекту Альберта Камалеева.
Ранее казанцам объяснили, как добраться до площадок на Сабантуй. Для гостей праздника организуют дополнительный транспорт. Кроме того временно изменят схему движения на отдельных участках дорог.
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