Городская среда
19 июня 18:21
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«Вечерняя Казань»

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Ограничение движения введут во время Сабантуя в Казани

Также запретят стоянку.

Ограничение движения введут во время Сабантуя в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В период подготовки и проведения Сабантуя в столице Татарстана введут ограничение движения и стоянки. Меры будут действовать с 00:00 часов 19 июня. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ездить нельзя будет на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по дороге от проспекта Альберта Камалеева до дома №27р по проспекту Альберта Камалеева.

Ранее казанцам объяснили, как добраться до площадок на Сабантуй. Для гостей праздника организуют дополнительный транспорт. Кроме того временно изменят схему движения на отдельных участках дорог.

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