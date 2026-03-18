Татарстанцам объяснили, как оплачивать проезд по Вознесенскому тракту
Работает система «Свободный поток».
В Татарстане на втором этапе Вознесенского тракта работает система «Свободный поток». Она автоматически фиксирует госномер авто, дату и время проезда, определяет категорию транспорта и рассчитывает стоимость поездки. Водителю нужно оплатить ее позже через сайт, рассказал директор концессионера автомобильной дороги «Вознесенский тракт» Рустем Рафиков.
Для легковых авто сумма составит 90 рублей, в часы пик она поднимается до 150 рублей. Но по выходным и праздничным дням повышенный тариф отменяют. Для автомобилей высотой более двух метров стоимость проезда составляет 150 рублей, для грузового транспорта — 250 рублей, для крупного транспорта с тремя и более осями, включая автобусы, — 350 рублей. Стоимость рассчитывается за весь участок дороги. При этом трасса не имеет съездов и выездов по ходу движения.
Ранее сообщалось, что татарстанцы начнут оплачивать проезд по Вознесенскому тракту через МАХ. Каждый день платная трасса приносит более миллиона рублей.
