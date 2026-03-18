Городская среда
18 марта 13:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам объяснили, как оплачивать проезд по Вознесенскому тракту

Работает система «Свободный поток».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане на втором этапе Вознесенского тракта работает система «Свободный поток». Она автоматически фиксирует госномер авто, дату и время проезда, определяет категорию транспорта и рассчитывает стоимость поездки. Водителю нужно оплатить ее позже через сайт, рассказал директор концессионера автомобильной дороги «Вознесенский тракт» Рустем Рафиков.

Для легковых авто сумма составит 90 рублей, в часы пик она поднимается до 150 рублей. Но по выходным и праздничным дням повышенный тариф отменяют. Для автомобилей высотой более двух метров стоимость проезда составляет 150 рублей, для грузового транспорта — 250 рублей, для крупного транспорта с тремя и более осями, включая автобусы, — 350 рублей. Стоимость рассчитывается за весь участок дороги. При этом трасса не имеет съездов и выездов по ходу движения.

Ранее сообщалось, что татарстанцы начнут оплачивать проезд по Вознесенскому тракту через МАХ. Каждый день платная трасса приносит более миллиона рублей.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
