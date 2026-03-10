Общество
10 марта 12:47
Автор материала:Дилия Мингазова

Татарстанцы начнут оплачивать проезд по Вознесенскому тракту через МАХ

Каждый день платная трасса приносит более миллиона рублей.

Татарстанцы начнут оплачивать проезд по Вознесенскому тракту через МАХ

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Оплатить проезд по всем платным дорогам Татарстана скоро можно будет и через МАХ, сообщил на брифинге глава Минцифры республики Илья Начвин.

Возможность появится в приложении «Госуслуги РТ 2.0», которые интегрируют в МАХ. Туда включат возможность оплатить не только проезд по Вознесенскому тракту и других платным трассам республики, но и парковки казанского паркинга.

Напомним, что каждый день Вознесенский тракт приносит более миллиона рублей. Введение платы за проезд полностью оправдывается, рассказал «Вечерней Казани» глава Миндортранса республики.

Также мы ранее писали, что МАХ на входе начнут использовать и университеты республики, внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов Татарстана.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.