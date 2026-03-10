Каждый день платная трасса приносит более миллиона рублей.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Оплатить проезд по всем платным дорогам Татарстана скоро можно будет и через МАХ, сообщил на брифинге глава Минцифры республики Илья Начвин.

Возможность появится в приложении «Госуслуги РТ 2.0», которые интегрируют в МАХ. Туда включат возможность оплатить не только проезд по Вознесенскому тракту и других платным трассам республики, но и парковки казанского паркинга.

Напомним, что каждый день Вознесенский тракт приносит более миллиона рублей. Введение платы за проезд полностью оправдывается, рассказал «Вечерней Казани» глава Миндортранса республики.

Также мы ранее писали, что МАХ на входе начнут использовать и университеты республики, внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов Татарстана.

