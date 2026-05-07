Городская среда
7 мая 13:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани открыли памятник изобретателю Ильдусу Мостюкову

Монумент находится на аллее Славы Арского кладбища.

В Казани открыли памятник изобретателю Ильдусу Мостюкову

Автор фото: rais.tatarstan.ru

В столице республики прошло торжественное открытие памятника Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову — изобретателю радиолокационной единой государственной системы опознавания «свой-чужой». Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал почившего инженера легендарной личностью и поблагодарил инициаторов и скульптора за создание монумента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Памятник находится на аллее Славы Арского кладбища. На открытии также выступил сын героя — Фарит Мостюков, участие приняли заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров и другие. Автором памятника стала скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. Минниханов также отметил, что Мостюков внес огромный вклад в эволюцию отечественной инженерной и конструкторской школы, повышение уровня обороноспособности и безопасности государства.

Ранее в Татарстане стартовала реставрация самого большого деревянного храма. Храм построен в конце XVIII века. Здесь хранится икона великомученика Пантелеимона, привезённая в 1853 году со Святой Горы Афон.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура Татарстана напомнила о вступающих в силу в мае новых законах

Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.