В Казани открыли памятник изобретателю Ильдусу Мостюкову
Монумент находится на аллее Славы Арского кладбища.
В столице республики прошло торжественное открытие памятника Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову — изобретателю радиолокационной единой государственной системы опознавания «свой-чужой». Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал почившего инженера легендарной личностью и поблагодарил инициаторов и скульптора за создание монумента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Памятник находится на аллее Славы Арского кладбища. На открытии также выступил сын героя — Фарит Мостюков, участие приняли заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров и другие. Автором памятника стала скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. Минниханов также отметил, что Мостюков внес огромный вклад в эволюцию отечественной инженерной и конструкторской школы, повышение уровня обороноспособности и безопасности государства.
Ранее в Татарстане стартовала реставрация самого большого деревянного храма. Храм построен в конце XVIII века. Здесь хранится икона великомученика Пантелеимона, привезённая в 1853 году со Святой Горы Афон.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».