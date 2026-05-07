Монумент находится на аллее Славы Арского кладбища.

В столице республики прошло торжественное открытие памятника Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову — изобретателю радиолокационной единой государственной системы опознавания «свой-чужой». Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал почившего инженера легендарной личностью и поблагодарил инициаторов и скульптора за создание монумента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Памятник находится на аллее Славы Арского кладбища. На открытии также выступил сын героя — Фарит Мостюков, участие приняли заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров и другие. Автором памятника стала скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. Минниханов также отметил, что Мостюков внес огромный вклад в эволюцию отечественной инженерной и конструкторской школы, повышение уровня обороноспособности и безопасности государства.

