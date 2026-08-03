Городская среда
3 августа 19:15
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«Вечерняя Казань»

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В общественных зонах Казани поменяли около 1,6 тысячи ламп освещения

Также власти уделяют особое внимание содержанию туалетов на этих территориях.

В общественных зонах Казани поменяли около 1,6 тысячи ламп освещения

Автор фото: kzn.ru

Более 1,6 тысячи ламп наружного освещения обновили в общественных зонах Казани, рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Помимо этого, заменили 530 метров кабеля, очистили 530 и покрасили 200 опор освещения. Рабочие восстановили освещение в сквере Яхина, а в скверах Столярова и на улице Декабристов заменили изношенные сети. Само освещение вечером и ночью работает по графику, адаптированному к сезону.

Чиновник напомнил, что особое внимание уделяется сети общественных туалетов. В городе имеется 63 общественных туалета, в том числе 43 из них - в парках и скверах. В 2024–2025 годах построили 17 туалетов, еще 20 объектов капитально отремонтировали. График работы туалетов зависит от посещаемости парков и скверов. Его меняют в зависимости от того, где и в какое время отдыхает больше всего людей.

Ранее сообщалось, что в казанском метро обновили освещение. Проведено плановое обслуживание оборудования на подстанциях.

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