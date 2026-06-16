Такое состояние возникает из-за ложного чувства знакомости, который мозг проверяет на соответствие реальности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дежавю — это чувство, когда человеку кажется, что он уже проживал происходящее ранее, хотя на самом деле это невозможно. Чтобы понять, как работает этот феномен, учёные провели серию экспериментов с добровольцами, пишет «Газета.ру».

Испытуемым демонстрировали взаимосвязанные слова, исключая главное слово, а во время этого им проводили функциональную МРТ. Впоследствии это слово показывали отдельно, и у большинства участников эксперимента возникало ощущение знакомости, хотя они никогда его не видели. Исследование показало, что наиболее сильное дежавю возникало в такие моменты. Анализ диагностики также выявил, что во время дежавю у нас активизируются части мозга, отвечающие за распознавание ошибок и различение правды от вымысла.

Дежавю происходит, когда мозг получает сигнал о знакомом событии и мгновенно пытается сопоставить его с действительностью. В итоге человек испытывает ощущение, что событие уже происходило, хотя осознает, что это не так. С возрастом эффективность систем, которые выявляют подобные несоответствия, уменьшается, что приводит к тому, что мозг реже замечает такие противоречия.

Ученые утверждают, что дежавю — не ошибка памяти, а проверка мозгом реальности воспоминаний.

Ранее мы писали о том, что современный человек реже идет на контакт из-за ИИ и завышенных ожиданий в романтических отношениях. К такому мнению пришли исследователи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.