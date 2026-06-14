Общество
14 июня 13:44
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«Вечерняя Казань»

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Исследователи считают, что общество стало разобщеннее из-за ИИ

По данным ученых, люди, которые беседуют с искусственным интеллектом, становятся более изолированными от контакта с реальными людьми.

Исследователи считают, что общество стало разобщеннее из-за ИИ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным исследователей, соверменный человек все реже идет на контакт из-за разобщения, порожденного развитием технологий. Ему также сложнее вступить в романтические отношения из-за завышенных ожиданий, отмечает пользователь Елизавета Завьялова на портале Naked Science.

«В 2025 году OpenAI и MIT провели исследование, в котором наблюдали за 981 человеком, которые использовали чат-боты в течение четырех недель. Те, кто добровольно больше времени проводил, беседуя с искусственным интеллектом, к концу исследования стали более социально изолированными», — отмечается в публикации.

Кроме того, доступность технологий удивительным образом совпадает со снижением рождаемости по всему миру, отмечают ученые. Молодые люди сегодня заводят меньше знакомств в реальной жизни, а ожидания к партнеру для них становятся слишком завышенными — ученые считают, что потенциальный избранник должен быть крайне привлекательным для современного человека, чтобы суметь отвлечь его от быстрого дофамина.

Ранее сообщалось, что главный демографический резерв Татарстана — это женщины в возрасте 30—39 лет. Применяя неэффективные меры поддержки для повышения рождаемости, власти рискуют попасть в ситуацию, где этот резерв сократится вдвое уже через пять лет, поскольку следующее поколение женщин просто меньше.

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