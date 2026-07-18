Образование
18 июля 07:51
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«Вечерняя Казань»

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Короткие видео меняют культуру чтения

Новый формат потребления информации меняет отношение к книгам, особенно среди молодежи.

Короткие видео меняют культуру чтения

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Современный человек ежедневно сталкивается с огромным объемом информации. Социальные сети, мессенджеры, новости и другие платформы уже стали привычным способом отдыха. Особую популярность приобретают короткие видеоролики формата Shorts, представляющие собой разнообразный контент продолжительностью, как правило, всего несколько секунд, что способствует быстрому и непрерывному потреблению информации.

 

По словам кризисного психолога и ОРКТ-терапевта Ринаса Давлетшина, короткие видео формируют так называемое фрагментированное внимание. Механизм основан на системе дофаминового подкрепления: каждый новый ролик вызывает быстрый, но кратковременный всплеск нейромедиатора, отвечающего за удовольствие. Мозг адаптируется к такому режиму и начинает требовать все более частых и интенсивных стимулов. В результате снижается способность к устойчивому произвольному вниманию, необходимому для монотонной, но значимой деятельности. Переключение между задачами происходит с когнитивными издержками, что истощает ментальные ресурсы и ведет к ощущению умственной усталости даже при отсутствии реальной продуктивной нагрузки.

Чтение требует времени, сосредоточенности и полной погруженности. После насыщенного рабочего или учебного дня многие выбирают более легкий формат отдыха просмотр коротких видео. Кроме того, алгоритмы цифровых платформ постоянно предлагают новый контент, поэтому пользователю все сложнее остановиться и переключиться на книгу.

 За последние 5–10 лет наблюдается устойчивая трансформация читательских привычек. Исследования Научной библиотеки фиксируют доминирование поверхностного, фрагментированного чтения («по диагонали»), что подтверждается данными опроса, где 62% респондентов признались в использовании такой стратегии, а 42% отметили проблемы с концентрацией внимания. Основными барьерами для углубленного чтения названы нехватка времени и высокая учебная нагрузка, что указывает на сокращение времени, уделяемого длинным текстам, отмечает заместитель директора по научной работе Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского КФУ Эльмира Амерханова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще одна причина – изменение темпа жизни. Многие стремятся получать информацию максимально быстро, предпочитая краткие пересказы, обзоры и видеоролики вместо полноценного знакомства с материалом.

Редактор в отделе детской и юношеской литературы татарского книжного издательства Энже Хуснутдинова думает, что в последнее время привычки читателей стали более мультимодальными, из-за чего люди легко совмещают бумажные, электронные и аудиокниги. Кроме того, из-за большого дефицита времени и клипового мышления обострился тренд на так называемый «снакинг», когда литература потребляется короткими порциями в транспорте или очередях. Наконец, ключевым изменением стал быстрый рост аудиоформата, который превратился в главный способ чтения для занятых городских жителей.

Как короткие видео меняют привычку читать

Короткие видео формируют привычку к постоянной смене информации. Каждые несколько секунд человек получает новый сюжет, новую эмоцию или новую тему. Постепенно мозг привыкает к высокой скорости потребления контента.

Чтение это эволюционно более поздний и сложный навык, требующий синхронной работы нескольких зон мозга. Длинный линейный текст, особенно без визуальной поддержки, предполагает отсроченное вознаграждение: смысл накапливается постепенно. Цифровая среда, напротив, приучает мозг к мгновенному смысловому результату. Привычка к быстрому пролистыванию приводит к снижению того, что можно назвать «познавательной терпеливостью». Читатель начинает испытывать разочарование и дискомфорт при отсутствии немедленного понимания, что делает глубокое погружение в текст энергозатратным и субъективно неприятным, отмечает психолог.

Кроме того, видео передает уже готовые образы и интерпретации. Во время чтения человеку приходится самостоятельно представлять происходящее, анализировать смысл и делать выводы. Если чтение становится редкой привычкой, эти навыки используются значительно меньше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

 Безусловно, социальные сети оказали огромное влияние на книжную индустрию, превратив чтение в по-настоящему модный молодежный тренд благодаря книжным блогерам. Вместе с тем возникла заметная эстетизация процесса, когда книга стала важным элементом личного бренда и контента в профилях читателей. Однако существует и обратная сторона: обилие быстрого визуального контента заметно снижает способность людей долго концентрироваться на сложных текстах, делится Энже Хуснутдинова.

Из-за этого длительное чтение начинает казаться более сложным занятием. Становится тяжелее удерживать внимание на одной книге или длинной статье, снижается терпение к медленному развитию сюжета и глубокому анализу текста.

Что теряет человек без чтения

Регулярное чтение развивает словарный запас, грамотность, критическое мышление и способность концентрироваться. Книги позволяют глубже понимать сложные идеи, видеть разные точки зрения и формировать собственное мнение.

 С точки зрения психологии, чтение выполняет несколько уникальных функций. Во-первых, оно развивает способность понимать психическое состояние других людей, что напрямую связано с эмпатией и социальным чутьем. Во-вторых, медленное, погружающее чтение активирует систему успокоения организма, способствуя снижению тревожности и восстановлению после стресса. В-третьих, необходимость самостоятельно выстраивать мысленные образы служит профилактикой возрастных изменений мозга и поддерживает его гибкость, поскольку требует активного конструирования, а не пассивного потребления готового визуального ряда, объясняет Ринас Давлетшин.

Когда чтение уступает место исключительно короткому развлекательному контенту, человеку становится сложнее воспринимать объемную информацию, анализировать аргументы и долго удерживать внимание на одной задаче.

Социальные сети и короткие видеоформаты выступают в роли значимого конкурента за внимание аудитории. Данные опросов показывают, что интернет является главным источником информации (83%) и основным каналом для узнавания о новых книгах (~60% ответов), что вытесняет традиционные формы рекомендаций. При этом несмотря на то, что 69% респондентов не считают скроллинг ленты чтением, 64% проводят за этим занятием большую часть времени. Влияние социальных сетей на популяризацию книг носит двойственный характер: с одной стороны, блогеры и интернет-подборки становятся важным фактором выбора литературы (второе место после советов друзей), с другой платформы способствуют формированию клипового мышления и снижают способность к восприятию длинных текстов,   замечает Эльмира Амерханова.

Кроме интеллектуальных навыков, чтение развивает воображение и эмпатию. Художественная литература помогает лучше понимать чувства других людей, а научно-популярные и документальные книги расширяют кругозор и позволяют глубже разобраться в различных темах.

Что интересно читать молодежи

Наиболее востребованными жанрами среди молодежной аудитории являются фантастика и фэнтези, детективы, приключения, а также литература по психологии и саморазвитию. Данные опросов фиксируют высокий интерес к научно-популярной литературе, особенно в областях медицины, биологии и технологий (ИИ). В структуре чтения преобладает художественная литература (83,1%), однако наблюдается устойчивый запрос на нон-фикшн, связанный с образовательными потребностями, добавляет Эльмира Амерханова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полученные результаты находят подтверждение и в практике книжного рынка. Представители издательской отрасли отмечают, что именно перечисленные категории литературы демонстрируют наиболее высокий читательский спрос, особенно среди подростков и молодых взрослых. При этом наряду с традиционно популярной художественной литературой продолжает расти интерес к современному нон-фикшн, что показывает стремление читателей к личностному развитию, получению новых знаний и практических навыков.

Прежде всего, среди посетителей наблюдается огромный спрос на современный нон-фикшн, включая книги по психологии, саморазвитию и финансовой грамотности. С другой стороны, в художественном сегменте сейчас доминирует литература Young Adult, азиатские новеллы и масштабные фэнтези-вселенные. Помимо этого, в топ продаж традиционно входят новые остросюжетные детективы и яркие подарочные переиздания классики, делится редактор в отделе детской и юношеской литературы.

Как сохранить привычку к чтению

Полностью отказаться от коротких видео сегодня практически невозможно, но можно соблюдать баланс между разными форматами потребления информации.

По мнению Ринаса Давлетшина, ключевая стратегия не отказ от технологий, а формирование устойчивого поведенческого правила через малые ритуалы. Эффективен принцип «минимального стартового усилия»: достаточно установить норму в 5–10 страниц ежедневно, чтобы снять барьер перфекционизма. Важна организация среды: удаление телефона из поля зрения на время чтения снижает риск непроизвольного переключения. Также целесообразно использовать режим «одного окна» когда чтение становится единственной доступной деятельностью в конкретный временной промежуток (например, перед сном). И, наконец, стоит развивать самонаблюдение без самобичевания: замечать моменты отвлечения и спокойно возвращать фокус, тренируя внимание к собственному вниманию, а не борясь с собой.

Стоит выбирать книги, которые действительно интересны. Если чтение приносит удовольствие, привычка формируется значительно легче. Также помогает ограничение времени, проводимого в социальных сетях, чтоб освободить место для более полезного досуга.

Чтение остается востребованным, однако меняется формат потребления информации. Сегодня молодежь чаще обращается к цифровым источникам, но это не уменьшает роли чтения в саморазвитии и образовании.

Эльмира Амерханова отмечает, что, несмотря на фиксируемое снижение интереса к печатной художественной литературе и распространение цифровых форматов, говорить о полной утрате позиций традиционным чтением преждевременно. Данные исследований демонстрируют сохранение высокой ценности чтения: 88,3% молодежи положительно относятся к данному занятию, а печатная книга остается наиболее популярным форматом (65,6–80%). Наблюдается не угасание интереса, а его трансформация: чтение смещается в сторону электронных форматов (70% выбирают электронные книги) и адаптируется к новым информационным условиям. В будущем вероятен сценарий сосуществования печатных и цифровых форматов, при котором визуальный контент будет доминировать в структуре досуга, но книги сохранят свою нишу как инструмент глубокого познания и саморазвития, особенно в образовательной среде.

Короткие видео могут быть источником развлечения и полезной информации, однако они не способны полностью заменить чтение. Именно книги помогают развивать мышление, внимание и способность глубоко понимать окружающий мир. Поэтому сохранение привычки к чтению остается важной частью интеллектуального и личностного развития человека.

Автор материала: Светлана Зиннурова

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