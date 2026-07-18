Новый формат потребления информации меняет отношение к книгам, особенно среди молодежи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Современный человек ежедневно сталкивается с огромным объемом информации. Социальные сети, мессенджеры, новости и другие платформы уже стали привычным способом отдыха. Особую популярность приобретают короткие видеоролики формата Shorts, представляющие собой разнообразный контент продолжительностью, как правило, всего несколько секунд, что способствует быстрому и непрерывному потреблению информации.

По словам кризисного психолога и ОРКТ-терапевта Ринаса Давлетшина, короткие видео формируют так называемое фрагментированное внимание. Механизм основан на системе дофаминового подкрепления: каждый новый ролик вызывает быстрый, но кратковременный всплеск нейромедиатора, отвечающего за удовольствие. Мозг адаптируется к такому режиму и начинает требовать все более частых и интенсивных стимулов. В результате снижается способность к устойчивому произвольному вниманию, необходимому для монотонной, но значимой деятельности. Переключение между задачами происходит с когнитивными издержками, что истощает ментальные ресурсы и ведет к ощущению умственной усталости даже при отсутствии реальной продуктивной нагрузки.

Чтение требует времени, сосредоточенности и полной погруженности. После насыщенного рабочего или учебного дня многие выбирают более легкий формат отдыха – просмотр коротких видео. Кроме того, алгоритмы цифровых платформ постоянно предлагают новый контент, поэтому пользователю все сложнее остановиться и переключиться на книгу.

– За последние 5–10 лет наблюдается устойчивая трансформация читательских привычек. Исследования Научной библиотеки фиксируют доминирование поверхностного, фрагментированного чтения («по диагонали»), что подтверждается данными опроса, где 62% респондентов признались в использовании такой стратегии, а 42% отметили проблемы с концентрацией внимания. Основными барьерами для углубленного чтения названы нехватка времени и высокая учебная нагрузка, что указывает на сокращение времени, уделяемого длинным текстам, – отмечает заместитель директора по научной работе Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского КФУ Эльмира Амерханова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще одна причина – изменение темпа жизни. Многие стремятся получать информацию максимально быстро, предпочитая краткие пересказы, обзоры и видеоролики вместо полноценного знакомства с материалом.

Редактор в отделе детской и юношеской литературы татарского книжного издательства Энже Хуснутдинова думает, что в последнее время привычки читателей стали более мультимодальными, из-за чего люди легко совмещают бумажные, электронные и аудиокниги. Кроме того, из-за большого дефицита времени и клипового мышления обострился тренд на так называемый «снакинг», когда литература потребляется короткими порциями в транспорте или очередях. Наконец, ключевым изменением стал быстрый рост аудиоформата, который превратился в главный способ чтения для занятых городских жителей.

Как короткие видео меняют привычку читать

Короткие видео формируют привычку к постоянной смене информации. Каждые несколько секунд человек получает новый сюжет, новую эмоцию или новую тему. Постепенно мозг привыкает к высокой скорости потребления контента.

– Чтение – это эволюционно более поздний и сложный навык, требующий синхронной работы нескольких зон мозга. Длинный линейный текст, особенно без визуальной поддержки, предполагает отсроченное вознаграждение: смысл накапливается постепенно. Цифровая среда, напротив, приучает мозг к мгновенному смысловому результату. Привычка к быстрому пролистыванию приводит к снижению того, что можно назвать «познавательной терпеливостью». Читатель начинает испытывать разочарование и дискомфорт при отсутствии немедленного понимания, что делает глубокое погружение в текст энергозатратным и субъективно неприятным, – отмечает психолог.

Кроме того, видео передает уже готовые образы и интерпретации. Во время чтения человеку приходится самостоятельно представлять происходящее, анализировать смысл и делать выводы. Если чтение становится редкой привычкой, эти навыки используются значительно меньше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

– Безусловно, социальные сети оказали огромное влияние на книжную индустрию, превратив чтение в по-настоящему модный молодежный тренд благодаря книжным блогерам. Вместе с тем возникла заметная эстетизация процесса, когда книга стала важным элементом личного бренда и контента в профилях читателей. Однако существует и обратная сторона: обилие быстрого визуального контента заметно снижает способность людей долго концентрироваться на сложных текстах, – делится Энже Хуснутдинова.

Из-за этого длительное чтение начинает казаться более сложным занятием. Становится тяжелее удерживать внимание на одной книге или длинной статье, снижается терпение к медленному развитию сюжета и глубокому анализу текста.

Что теряет человек без чтения

Регулярное чтение развивает словарный запас, грамотность, критическое мышление и способность концентрироваться. Книги позволяют глубже понимать сложные идеи, видеть разные точки зрения и формировать собственное мнение.

– С точки зрения психологии, чтение выполняет несколько уникальных функций. Во-первых, оно развивает способность понимать психическое состояние других людей, что напрямую связано с эмпатией и социальным чутьем. Во-вторых, медленное, погружающее чтение активирует систему успокоения организма, способствуя снижению тревожности и восстановлению после стресса. В-третьих, необходимость самостоятельно выстраивать мысленные образы служит профилактикой возрастных изменений мозга и поддерживает его гибкость, поскольку требует активного конструирования, а не пассивного потребления готового визуального ряда, – объясняет Ринас Давлетшин.

Когда чтение уступает место исключительно короткому развлекательному контенту, человеку становится сложнее воспринимать объемную информацию, анализировать аргументы и долго удерживать внимание на одной задаче.

– Социальные сети и короткие видеоформаты выступают в роли значимого конкурента за внимание аудитории. Данные опросов показывают, что интернет является главным источником информации (83%) и основным каналом для узнавания о новых книгах (~60% ответов), что вытесняет традиционные формы рекомендаций. При этом несмотря на то, что 69% респондентов не считают скроллинг ленты чтением, 64% проводят за этим занятием большую часть времени. Влияние социальных сетей на популяризацию книг носит двойственный характер: с одной стороны, блогеры и интернет-подборки становятся важным фактором выбора литературы (второе место после советов друзей), с другой – платформы способствуют формированию клипового мышления и снижают способность к восприятию длинных текстов, – замечает Эльмира Амерханова.

Кроме интеллектуальных навыков, чтение развивает воображение и эмпатию. Художественная литература помогает лучше понимать чувства других людей, а научно-популярные и документальные книги расширяют кругозор и позволяют глубже разобраться в различных темах.

Что интересно читать молодежи

– Наиболее востребованными жанрами среди молодежной аудитории являются фантастика и фэнтези, детективы, приключения, а также литература по психологии и саморазвитию. Данные опросов фиксируют высокий интерес к научно-популярной литературе, особенно в областях медицины, биологии и технологий (ИИ). В структуре чтения преобладает художественная литература (83,1%), однако наблюдается устойчивый запрос на нон-фикшн, связанный с образовательными потребностями, – добавляет Эльмира Амерханова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полученные результаты находят подтверждение и в практике книжного рынка. Представители издательской отрасли отмечают, что именно перечисленные категории литературы демонстрируют наиболее высокий читательский спрос, особенно среди подростков и молодых взрослых. При этом наряду с традиционно популярной художественной литературой продолжает расти интерес к современному нон-фикшн, что показывает стремление читателей к личностному развитию, получению новых знаний и практических навыков.

– Прежде всего, среди посетителей наблюдается огромный спрос на современный нон-фикшн, включая книги по психологии, саморазвитию и финансовой грамотности. С другой стороны, в художественном сегменте сейчас доминирует литература Young Adult, азиатские новеллы и масштабные фэнтези-вселенные. Помимо этого, в топ продаж традиционно входят новые остросюжетные детективы и яркие подарочные переиздания классики, – делится редактор в отделе детской и юношеской литературы.

Как сохранить привычку к чтению

Полностью отказаться от коротких видео сегодня практически невозможно, но можно соблюдать баланс между разными форматами потребления информации.

По мнению Ринаса Давлетшина, ключевая стратегия – не отказ от технологий, а формирование устойчивого поведенческого правила через малые ритуалы. Эффективен принцип «минимального стартового усилия»: достаточно установить норму в 5–10 страниц ежедневно, чтобы снять барьер перфекционизма. Важна организация среды: удаление телефона из поля зрения на время чтения снижает риск непроизвольного переключения. Также целесообразно использовать режим «одного окна» – когда чтение становится единственной доступной деятельностью в конкретный временной промежуток (например, перед сном). И, наконец, стоит развивать самонаблюдение без самобичевания: замечать моменты отвлечения и спокойно возвращать фокус, тренируя внимание к собственному вниманию, а не борясь с собой.

Стоит выбирать книги, которые действительно интересны. Если чтение приносит удовольствие, привычка формируется значительно легче. Также помогает ограничение времени, проводимого в социальных сетях, чтоб освободить место для более полезного досуга.

Чтение остается востребованным, однако меняется формат потребления информации. Сегодня молодежь чаще обращается к цифровым источникам, но это не уменьшает роли чтения в саморазвитии и образовании.

Эльмира Амерханова отмечает, что, несмотря на фиксируемое снижение интереса к печатной художественной литературе и распространение цифровых форматов, говорить о полной утрате позиций традиционным чтением преждевременно. Данные исследований демонстрируют сохранение высокой ценности чтения: 88,3% молодежи положительно относятся к данному занятию, а печатная книга остается наиболее популярным форматом (65,6–80%). Наблюдается не угасание интереса, а его трансформация: чтение смещается в сторону электронных форматов (70% выбирают электронные книги) и адаптируется к новым информационным условиям. В будущем вероятен сценарий сосуществования печатных и цифровых форматов, при котором визуальный контент будет доминировать в структуре досуга, но книги сохранят свою нишу как инструмент глубокого познания и саморазвития, особенно в образовательной среде.

Короткие видео могут быть источником развлечения и полезной информации, однако они не способны полностью заменить чтение. Именно книги помогают развивать мышление, внимание и способность глубоко понимать окружающий мир. Поэтому сохранение привычки к чтению остается важной частью интеллектуального и личностного развития человека.

Автор материала: Светлана Зиннурова