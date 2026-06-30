Сколько выпускников в России набрали 400 баллов на ЕГЭ
Экзамены закончились во всех регионах.
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что по результатам экзаменов, которые завершились во всех регионах, 400 баллов смогли набрать восемь учеников. 76 выпускников заработали 300 баллов, а 933 человека — 200 баллов. Сто баллов набрали 8759 школьников.
«Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений», — цитирует его слова ТАСС.
Также одной ученице удалось набрать 500 баллов.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по русскому языку и математике в Татарстане не смогли сдать 290 учеников. Профильную математику сдали на 100 баллов в 12 раз больше выпускников, чем в 2025 году.
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