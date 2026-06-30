Экзамены закончились во всех регионах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что по результатам экзаменов, которые завершились во всех регионах, 400 баллов смогли набрать восемь учеников. 76 выпускников заработали 300 баллов, а 933 человека — 200 баллов. Сто баллов набрали 8759 школьников.

«Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений», — цитирует его слова ТАСС.

Также одной ученице удалось набрать 500 баллов.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по русскому языку и математике в Татарстане не смогли сдать 290 учеников. Профильную математику сдали на 100 баллов в 12 раз больше выпускников, чем в 2025 году.

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