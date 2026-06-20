Как Казани развивать прибрежные территории, не копируя чужие ошибки
Набережные татарстанской столицы могут преобразиться с учётом мировых направлений развития речной инфраструктуры.
Круглогодичная активация и культурно-образовательное насыщение – главный тренд развития прибрежных территорий, который можно применить в Казань. Об этом рассказала вице президент Ассоциации Развития Яхтенного Туризма и Марин Ольга Шебзухова.
По словам спикера, вода не должна «замерзать» вместе со льдом. Набережные перестали быть просто транзитными зонами с летними кафе. Сегодня это пространства с крытыми павильонами, которые выполняют функции художественных галерей, лекториев, пространств для мастер-классов и «городских гостиных».
- Внедрение крытых архитектурных форм на набережных Казанки и Волги позволит использовать их 365 дней в году. Интеграция образовательной и культурной функции (выставки художников вдоль променада, лектории) удержит горожан и туристов в межсезонье, – отметила спикер.
Драйверами развития являются архитектурные институты и форумы. Сейчас власти стараются привлекать ведущих мировых архитекторов для формирования точечных решений и трендов через специализированные институты развития и ежегодные форумы. В Казани, по словам вице президента Ассоциации, есть уникальный актив – институт развития города и форум «Казаныш», который ежегодно собирает ведущих мировых архитекторов. Это позволяет не копировать чужие ошибки, а формировать актуальные, климатически и культурно обоснованные тренды развития территорий.
Сейчас во всем мире в систему общественного транспорта активно интегрируют причалы, связывая отрезанные водой районы. При этом города отказываются от бетонных каналов в пользу естественной фильтрации и био-дренажа для борьбы с паводками. Всё это Казань могла бы применить при развитии речной инфраструктуры.
Среди наиболее распространенных ошибок при развитии прибрежных территорий - застройка первой линии закрытыми объектами, которые «поворачиваются» к воде глухими заборами, отрезая жителей от реки. Также эксперт выделили такие ошибки: как проектирование набережной только для летнего сезона, отсутствие культурно-образовательной функции и строительство марин или пристаней без пешеходной и транспортной связности с городом.
Ранее эксперты в большом материале «Вечерней Казани» объяснили, какой потенциал есть у Казани в плане развития прибрежных территорий. У столицы Татарстана есть все шансы получить статус «город-курорт».
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