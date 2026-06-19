Общество
19 июня 17:14
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«Вечерняя Казань»

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Казань вошла в топ городов с самыми дорогими электрозаправками

Тем не менее столица республики занимает высокие строчки рейтинга и по распространенности ЭЗС.

Казань вошла в топ городов с самыми дорогими электрозаправками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Один киловатт в час обойдется казанским водителям электрокаров в 16 рублей, а на 100 километров расход составляет 228 рублей. С такими показателями столица Татарстана занимает шестое место по дороговизне ЭЗС по России. Интересно, что если в других городах наблюдается динамика цен, в Казани за год стоимость нисколько не изменилась. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС.

Однако такую же позицию столица республики занимает и в списке распространенности электрозаправок — в городе имеется 119 таких точек, а за год их количество увеличилось на 11 процентов. Первое место ожидаемо занимает Москва, где есть более тысячи ЭЗС. А вот самое дорогое «электротопливо» оказалось в Краснодаре — там заряд на 100 километров стоит 360 рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к 2029 году установят 305 зарядных станций для электромобилей. В правительстве хотели поставить планку выше, но пришлось скорректировать цели.

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