Казань вошла в топ городов с самыми дорогими электрозаправками
Тем не менее столица республики занимает высокие строчки рейтинга и по распространенности ЭЗС.
Один киловатт в час обойдется казанским водителям электрокаров в 16 рублей, а на 100 километров расход составляет 228 рублей. С такими показателями столица Татарстана занимает шестое место по дороговизне ЭЗС по России. Интересно, что если в других городах наблюдается динамика цен, в Казани за год стоимость нисколько не изменилась. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС.
Однако такую же позицию столица республики занимает и в списке распространенности электрозаправок — в городе имеется 119 таких точек, а за год их количество увеличилось на 11 процентов. Первое место ожидаемо занимает Москва, где есть более тысячи ЭЗС. А вот самое дорогое «электротопливо» оказалось в Краснодаре — там заряд на 100 километров стоит 360 рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане к 2029 году установят 305 зарядных станций для электромобилей. В правительстве хотели поставить планку выше, но пришлось скорректировать цели.
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