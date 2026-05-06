Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При оформлении портрета родственников для участия в «Бессмертном полку» необходимо использовать только официальный логотип акции, предупредили в комитете по делам детей и молодежи.

Фотографию можно оформить в специальную рамку, воспользовавшись официальным сайтом акции. На других порталах может быть размещен устаревший логотип, который не соответствует требованиям, поэтому использовать их не рекомендуется.

Напомним, на «Бессмертный полк» зовут к 12:00 – в полдень на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнет формироваться колонна. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлёвской, конечная точка – площадь Тысячелетия.

При этом традиционной площадкой для праздника станет площадь Тысячелетия. Парад начнется в 10 утра. В марше примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, участники СВО, а также курсанты Военного училища. Парад пройдет и в парке Победы — участие примут старшеклассники, победители конкурса и юнармейцы. Для детей проведут десятки мастер-классов.

