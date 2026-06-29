Общество
29 июня 12:09
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Алина Камалютдинова

Журналист

На обновление школьных столовых в Казани выделят более 300 млн рублей

После ресурсного центра в столовые придут работать 107 студентов.

На обновление школьных столовых в Казани выделят более 300 млн рублей

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Школьные столовые отремонтируют в 11 общеобразовательных учреждениях столицы республики. Об этом сообщила генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина.

В результате ремонта количество посадочных мест вырастет ещё на 152. Кроме того, модернизация пищеблоков позволит существенно улучшить условия труда для школьных поваров.

В рамках ремонта полностью обновляют инженерные системы: вентиляцию, канализацию, электрику, отопление, а также окна, двери, стены и полы. Заменяют и всё необходимое оборудование.

Из бюджета республики на эти цели направлено 260,4 миллиона рублей. Из бюджета департамента питания Казани - 67 миллионов рублей.

Важное направление работы — подготовка кадров. С 1 сентября 107 студентов ресурсного центра приступят к работе в 20 школах и 21 детском саду Казани. Такой подход к обучению и трудоустройству специалистов высоко оценил мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что в условиях жёсткой конкуренции на рынке общественного питания Казани создание собственной системы подготовки кадров — значимый и впечатляющий результат.

Ранее градоначальник также рассказал о реконструкции исторической части казанского зооботсада. Работы будут проводиться при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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