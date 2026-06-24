Общество
24 июня 14:58
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Мария Пояркова

Журналист

Психолог назвала методы борьбы с аферистами для детей и пожилых татарстанцев

Мошенники в первую очередь играют на чувстве страха, поэтому попасться может человек любого возраста

Психолог назвала методы борьбы с аферистами для детей и пожилых татарстанцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Зачастую телефонные мошенники звонят с «новостью» о том, что близкий человек попал в беду, например, в аварию. В такой ситуации важно помнить, что в первую очередь нужно набрать номер этого родственника напрямую. Жителям нужно осознать, что человек на другом конце провода — просто человек, который, кем бы ни представлялся, никакого значения на самом деле не имеет, и это позволяет просто положить трубку.

Альфия Закирова, педагог-психолог Государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», посоветовала использовать правило «трех нет»: не отвечать на незнакомые номера, не переходить по незнакомым ссылкам, не называть коды. Мошенники в первую очередь играют на чувстве страха, поэтому попасться может человек любого возраста. В моменты стресса можно использовать известное многим дыхание «по квадрату», но считать время вдоха и выдоха в обратном порядке: не от одного до десяти, а от десяти до одного.

Зачастую аферисты используют азарт или жадность, присущие человеку. Закирова отметила, что с пожилыми родителями и детьми важно провести беседу, но главная профилактика — доверительные отношения в семье и разговоры друг с другом.

Ранее мы также писали, что в Татарстане с 1 марта этого года 733 тысячи жителей оформили через «Госуслуги» самозапрет на взятие кредитов, а еще практически 70 тысяч сделали это, посетив отделения МФЦ. При этом 31,3 тысячи татарстанцев этот запрет сняли.

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