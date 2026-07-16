Дети умирают, потому что родители не купили им автокресло, разбиваются на транспорте, который подарили мама с папой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2021 по 2025 на дорогах Татарстана погибло 69 детей и подростков до 16 лет. В этом году с участием детей произошло уже 206 аварий - две сотни детей травмировались, шестеро погибли, вздыхает замначальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Дамир Бикмухаметов. Большинство смертей традиционно происходит летом (25). Причин тому много - дети отправляются на отдых, их все чаще возят куда-нибудь на машине, сами подростки пересаживаются на велосипеды и самокаты.

- К сожалению, порой эта свобода оборачивается бедой. Дети не всегда осознают опасность, которая может поджидать их на дороге. Обращаюсь к каждому родителю: нужно регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, объяснять, как правильно переходить проезжую часть, почему нельзя выбегать на дорогу, как вести себя вблизи проезжей части, - напоминает Бикмухаметов.

Маленькому велосипедисту обязательно нужна защитная экипировка, а любому пешеходу - правильный пример соблюдения ПДД от самых близких. Больше всего Госавтоинспекцию тревожит аварийность с детьми-пассажирами. Это тот случай, когда защита ребенка полностью зависит от родителей - пристегнули ли они малыша, есть ли у него автокресло. Сами родители зачастую грубо нарушают правила дорожного движения. Например, в начале июля женщина за рулем не выбрала безопасную скорость и съехала в кювет, где машина перевернулась. В автомобиле погиб 13-летний подросток, еще двое детей 11 и 13 лет получили травмы. В 2026 году из шести погибших в Татарстане детей пятеро были пассажирами. Только с начала года за перевозку детей с нарушениями «административку» выписали более пяти тысячам водителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кроме того, в Татарстане произошло и 88 ДТП с участием детей-пешеходов. В мае девочки 4 и 6 лет шли с мамой по дороге - дочки немного отставали от матери. Внезапно на детей наехал водиетль, они выжили «лишь по счастливой случайности».

- Нужно контролировать своих детей, держать их за руку - ситуации на дороге могут быть разные. Но всегда нужно быть готовым уберечь своег ребенка, - уверен спикер.

Подростки продолжают умирать на мототранспорте

В каникулы становится все больше подростков, которые разъезжают на мототранспорте: мотоциклах, мопедах, скутерах, байках. И это, по словам Бикмухаметова, создает серьезную угрозу безопасности. Как правило, у детей нет ни опыта вождения, ни нужной эпикировки. В этом году за рулем такой техники уже погибали.

- 20 мая в Высокогорском районе 17-летний водитель мопеда выехал на встречную полосу, чтобы объехать остановившегося впереди автомобиль Фольксваген. Подросток наехал на борт и опрокинулся. Водитель мопеда выжил, но его одногодка-пасссажирка скначалась на месте, - рассказывал представитель Госавтоинспекции. - 29 мая в селе Старое Исаково Бугурминского района четырнадцатилетняя девочка, управляя байком не выбрала безопасную скоросоть, выехала на обочину и наехала на опору. Она сконачалась на месте, а ее тринадцатилетний пассажир получил травму.

Чаще всего питбайки детям дарят сами родители, они же поощряют использование опасной техники. Под угрозу ставится не только жизнь сыновей и дочерей, но и других участников дорожного движения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За передачу управления транспортом другому лицу есть штрафы - 30 тысяч рублей. Взрослые могут попасть и на «уголовку» по статье 151.2 УК РФ (привлечение несовершеннолетнего к действиям, угрожающим его жизни). «Сесть» можно на срок до трех лет. Такая практика уже работает - в Иркутске женщина купила сыну мотоцикл, он наехал на двух школьниц, одна из них погибла. Маму подростка осудили по этой статье. Она получила полгода исправительных работ, удержание 10% от зарплаты, а мотоцикл конфисковали. Подобное наказание также получил отец из Краснодарского края.

Самое страшное - выезд на «встречку»

Всего с января по июль в республике произошло 1580 аварий - в них пострадали 1867 человек, погибли - 161. В прошлом году цифры и по травмам, и по погибшим, были выше. Самыми тяжкими авариями назвали ситуации из-за выезда на полосу встречного движения. В республике произошло уже 98 таких ДТП. Ранения получили 156 человек, в несовместимые с жизнью травмы - 49 человек. В Мамадышском районе в зоне действия «Обгон запрещен» водитель «Лады» столкнулся с грузовиком. В отечественной машине погибли сразу трое - водитель, пассажир и годовалый ребенок.

- В Сармановском районе водитель автомобиля «Лада» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате водитель и передний пассажир «Лады», а также 8-летний ребенок-пассажир автомобиля Toyota скончались на месте. Еще один пассажир «Лады», а также водитель и 12-летняя пассажирка автомобиля Toyota получили травмы, - перечислял Бикмухаметов.

Работают в Госавтоинспекции и над пресечением таких случаев - в 2026-ом сотрудники предотвратили уже более 10 тысяч таких случаев. За выезд на «встречку» могут оштрафовать на 7,5 тысячи рублей или изъять права на 4-6 месяцев. При повторном нарушении прав лишат сразу на год, а при третьем может повезти и на «уголовку». Максимальное наказание - тюрьма сроком до трех лет.

- Крайне опасный фактор - усталось. Она счильно снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакции, может привести к засыпанию за рулём, а также создаёт угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Нужно помнить, что уставший водитель не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию и своевременно принимать правильные решения в критических ситуациях, - добавил инспектор.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совсем недавно, 11 июля в Черемшанском районе водитель автобуса по предварительным данным уснул за рулём. Машина с 45 пассажирами вылетела в кювет. Госпитализировали 9 человек, один остается в реанимации.

- Тем, кто выбирает для поездки автобус или другой вид пассажирского транспорта, также следует серьёзно отнестись к вопросам безопасности - обязательно пристёгиваеться. Это простое действие может спасти жизнь в случае ДТП. Кроме того, тщательно подходите к выбору транспортной компании,обращайте внимание на её репутацию, состояние транспортных средств и соблюдение требований законодательства, - дает советы Бикмухаметов.

Еще 19 человек погибли в Татарстане из-за вождения в нетрезвом виде, всего было зарегестрировано 63 подобных аварий. Продолжают погибать и мотоциклисты. «Манёвренность мототранспорта, к их числу мы относим и квадроциклы, не оставляет права на ошибку - малейшая оплошность может привести к необратимым последствиям», объясял спикер. В этом году зарегистрировано 98 таикх ДТП - 8 человек погибли и 104 получили ранения.