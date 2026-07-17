Мера позволит устранить межрегиональное неравенство в предоставлении жилищной поддержки молодым семьям при рождении детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме предложили ввести обязательный федеральный стандарт компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до трех лет. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Подобная мера действует в некоторых регионах. Однако где-то она распространяется на широкий круг молодых семей, а где-то действует только для отдельных категорий россиян, например, для студенческих семей. Либо же власти устанавливают предельные суммы, отдельные территории или дополнительные условия. Это создает неравенство между регионами. Нововведение поможет его устранить, говорится в документах.

Стандарт предусматривает обязанность субъектов России предоставлять молодым семьям компенсацию расходов на наем жилого помещения в размере не менее 50 процентов фактических расходов по договору найма при рождении первого ребенка и не менее 75 процентов фактических расходов при рождении второго и последующих детей.

Мера направлена на повышение рождаемости, поддержку семей, не имеющих собственного жилья, а также равный доступ к льготам, не зависимо от региона.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят предложить долгосрочную аренду жилья со льготной ставкой. Закон в первую очередь будет ориентирован на многодетные семьи и россиян с невысоким доходом, которые не могут взять в ипотеку квартиру.

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