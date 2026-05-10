«Самый важный день»: как в Казани прошёл «Бессмертный полк»
Акция в День Победы собрала 130 тысяч жителей и гостей города. Намного больше было с ними людей уже погибших. Сходили на шествие, и рассказываем, как потомки вспоминают героев.
На начало Великой Отечественной войны в ТАССР проживало около трех миллионов человек. На фронт ушло 700 тысяч жителей — это почти каждый четвертый. Сегодня в республике осталось всего 5,5 тысяч ветеранов ВОВ — это вдовы и вдовцы, тыловики, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Среди них всего 92 человека, которые служили на фронте.
Часть из них мы видели на Параде Победы. Конечно, намного масштабнее стал «Бессмертный полк» — на нем собралось 130 тысяч человек.
Стартовали в три, не расходились часами
Собираться на акцию начали за несколько часов до старта. К двум часам на месте было уже несколько тысяч человек. Колонна начала формироваться на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого — приходили от школ и университетов, организаций и просто лично — от себя. В потоке можно было увидеть и молодых мам с колясками, и малышей, сжимающих родительскую руку, и пенсионеров в инвалидных креслах. Стартовала процессия чуть позже трех часов. Люди шли не только с плакатами, но и флагами СССР, своих республик, военных подразделений.
Во главе процессии были раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Они также вышли с фотографиями своих предков-ветеранов.
Колонну сопровождали волонтеры и медики, а правоохранители стояли буквально каждые несколько метров. Например, жительница Казани Светлана Гайнуллина пришла не только, как участник акции, но и волонтер «Спасатель рядом» - в случае чего они оказывают первую помощь и физически доводят пострадавших до скорой.
- А ещё я решила пройти шествие со своим дедушкой — участником Великой Отечественной Ахатом Шакировым. Он служил на «Катюше», ушёл на фронт молодым, прошёл всю войну и ещё Японскую. Вернулся только в 1947-м, - рассказала девушка.
По словам Гайнуллиной, о войне, как и большинство ветеранов, разговаривать не любил. Он даже не помнил своего дня рождения, но считал День Победы «самым-самым важным днем».
Пенсионерка Залина Мингалиева родом из Сибири, живет в Казани всего восемь лет. Еще в 1937 году из-за Гитлера у нее расстреляли двоюродного деда. По словам собеседницы, тот страшный год напрямую связан с диверсией немецкого лидера — он пустил слух, что бывшие царские офицеры готовы поддержать его, помочь свергнуть Сталина и вернуть капитализм. Сталин поверил — и советские лагеря наполнились военными. Расстреляли деда в сибирском городе Тара Омской области.
На фронте погибли и двое сыновей того самого дедушки. Шамилю и Камилю было чуть больше двадцати лет. Нашли только Камиля - он покоится в братской могиле в Калужской области. А живым вернулся лишь один родственник со стороны мужа — Фарид Мингалиев.
- Он лейтенантом был и живой вернулся с фронта, представляете? Это потому что его призвали по возрасту, в сорок третьем году. У них были шансы выжить, потому что перелом тогда был, — рассказывает она. — Я его, конечно, не застала, но смотрите, какой красавец! Ваш татарин. И один из моих сыновей на него похож.
Для некоторых 9 мая стал днем новостей. Жительница Казани Эндже Махмудова рассказала нашей редакции, что на войне из ее семьи участвовали дедушка и еще трое его братьев. Один из них пропал без вести, и она смогла узнать его судьбу «буквально сегодня» - оказалось, что тот погиб в немецком плену.
- Ветераны — это самое главное. Вот, например, мой дед на Северном флоте служил. А вот со стороны мамы: бабушка и дедушка всю войну пропартизанили в Белоруссии. Дед — инвалид с детства, хромой, но он был начальником санитарной службы бригады, врачом. Бабушка — педиатр. Они никогда не рассказывали о войне. Всё, что я знаю, — я впитывал пацаном, когда бабушка брала меня на встречи ветеранов, в тот самый лес, где стояло партизанское соединение Козлова, - рассказал он.
Она отмечает, что страшнее всего стала судьба его отца. Ему было всего два года, когда началась война. Люди бежали, немцы наступали. У Днепра гражданских не переправляли, только военных. На берегу скопилось около полумиллиона человек. Немецкий лётчик увидел это с самолёта и приказал бомбить. Двухлетний мальчик стоял на берегу, видел весь этот ужас и онемел. Он не разговаривал до семи лет.
Он напоминает, что люди воевали не за советскую власть, а за Родину — приводит пример из фильма, где солдат-ненавистник коммунистов идёт воевать, потому что враг пришёл на его землю. У его жены раскулаченную семью сгноили в Свияжске, но их брат воевал и пропал без вести.
- Поэтому 9 Мая для меня — не праздник, а день скорби. Возьмите любой город. Брестская область, 41-й год, население 33 тысячи. Из них 13 тысяч — евреи. Куда они делись? За три дня. Первый день мужчины копали ров. Второй — их там же расстреляли. Третий — пришли женщины, старики, дети («отнести еду») — и всех туда же. 13 тысяч за три дня. Вот что стоит за цифрой «27 миллионов». Это не цифра. Это искать, искать и искать.
Он с горечью отмечает, что в неюбилейный год людей на празднике оказалось «ровно на половину», чем в юбилейном прошлом - все уехали жарить шашлыки. Младшая дочь отказалась идти с ним, сославшись на дела, хотя он ходит каждый год. Он считает, что дело в отсутствии воспитания в школе. Никто не знает, кто такой Батыршин — первый Герой Советского Союза из татар, который под огнём восемь раз переплыл озеро, спасая раненых.
Закончили свой путь собравшиеся на площади Тысячелетия. Но даже после окончания акции жители и гости города, принявшие в ней участие, не торопились расходиться. Часть людей остались стоять с плакатами, смотреть парад и вспоминать о героях.
