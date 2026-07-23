Жители продолжают умирать, купаясь на необорудованных местах, пьяными и падая в воду. Все больше и аварий с маломерными судами. Власти призывают относиться к татарстанцам «немножечко пожестче».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Число происшествий на воде в Татарстане снизилось по сравнению с прошлым годом. Чаще всего татарстанцы погибают при купании в необорудованных местах, в нетрезвом состоянии и при падении в воду. Намного больше стало и происшествий с маломерными судами. Осложняется ситуация и тем, что в республике мало сотрудников ГИМС — они не идут работать из-за маленькой зарплаты.

На воде погиб 31 татарстанец - и это только с начала года

В этом году на водных объектах республики произошло 45 происшествий, в которых погиб 31 человек. В том числе, и три ребенка, сообщил на брифинге замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ - главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев. Спасти смогли 19 взрослых человек и шестерых детей. За то же время прошедшего года на воде погибли 44 человека, спасены были 26.

Один человек в Татарстане утонул подо льдом. Остальные погибли летом: падали с берега, тонули в неположенных местах, переворачивались на сапбордах или попадали в аварии на лодках. В Казани за купальный сезон года погибли четыре человека, тогда как в прошлом году был зафиксирован лишь один такой случай. В Зеленодольском районе погибли четыре человека, включая одного ребёнка, в 2025 году там погиб всего один человек. Хорошая динамика испортилась и в Алексеевском районе: если в прошлом году там не было трагедий, то в этом уже погиб один человек.

— Ежегодно основной причиной гибели людей на воде является купание в необорудованных местах. Основное количество погибших на водных объектах приходится на купальный сезон. Напомню, что за купание в опасных, необорудованных спасательными постами местах – там, где установлены запрещающие знаки, предусмотрен административный штраф – от одной тысячи до 1,5 тысяч рублей, — отметил Мокеев.

Он отметил успехи патрулей в Набережных Челнах (17 оштрафованных) и ещё в четырёх районах республики — Лениногорском, Зеленодольском, Высокогорском и Елабужском.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Следующей по значимости причиной гибели на воде стали происшествия с маломерными судами. С начала года произошло уже 10 аварий, в которых погибли семь человек. Девятерых спасли, но они получили серьезные травмы. По некоторым таким наездам возбуждены уголовные дела.

— Основные причины аварий - управление в нетрезвом состоянии, поездки на гидроциклах в вечернее время (это запрещено), передача управления водным транспортом человеку без прав, отсутствие спасательных жилетов, — перечислил Мокеев.

Как отметил спикер, спасатели проводят совместные выезды вместе с правоохранителями, МЧС, ОСВОД и общественными инспекторами ГИМС. Они провели 812 патрулирований только с начала года. В прошлом году их было почти на две сотни больше. Такие патрулирования, по словам Мокеева, приносят «определенные результаты» - судоводителей привлекают к «административке».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Количественный показатель патрулирований и привлеченных к административной ответственности судоводителей ниже показателей прошлого года - это объясняется нехваткой кадров. При штатной численности подразделений ГИМС в 96 человек вакантной остается 21 должность, в том числе и 10 госинспекторов ГИМС. Основная причина нехватки сотрудников - низкая зарплата, — рассказал Мокеев.

Отдельно отметили состояние пляжной инфраструктуры. На территории республики зарегистрировано 56 пляжей, из которых на сегодня работают 52. На некоторых просто не хватает спасателей. При этом в 19 муниципалитетах купаться просто негде.

Мокеев отметил, что проводимая работа по обеспечению безопасности на воде дает результаты, но ситуация в отдельных районах остаётся сложной. Так, по его словам, профилактическая работа муниципальных мобильных патрульных групп недостаточно эффективна. Это подтверждает отсутствие практики привлечения родителей или законных представителей детей, которые без сопровождения и без контроля взрослых находятся возле водоёмов, где купание запрещено.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани погибают только в несанкционированных местах

Купальный сезон в Казани стартовал 1 июня, напомнил представитель мэрии. В городе определили пять пляжей и пять организованных мест для отдыха у воды, до конца августа на них дежурят спасатели. При этом на самых популярных пляжах — озёрах Комсомольское и Большое Лебяжье — дежурят дольше, чем везде.

Перед открытием сезона дно у всех пляжей обследовали, пляжные постройки приводили в порядок, а также налаживали вывоз мусора. У водоёмов, где купаться запрещено, установили 26 предупреждающих щитов.

— Особое внимание уделяется профилактике детской безопасности и поддержанию общественного порядка. Проведено 3154 патрулирования, более пяти тысяч бесед с отдыхающими, распространено более пяти тысяч памяток. Проводятся мероприятия по обучению детей и молодёжи плаванию и оказанию первой помощи, — отметили в мэрии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Всего с начала года в Казани произошло 16 происшествий на воде, десять человек смогли спасти, среди них и двое детей. За купальный сезон случилось девять инцидентов, удалось спасти пятерых, в том числе двоих детей. Четверо человек погибли. Как подчеркнули в мэрии, все трагедии произошли в местах, где купаться запрещено. При этом тела погибших находили уже спустя время, а не в момент дежурства спасателей. Спикер также попросил усилить работу с полицией. Проблема в том, что муниципальные служащие и волонтёры не могут заставить нарушителей назвать свои настоящие имена — те либо отказываются, либо врут.

— Проблема в том, что невозможно своими силами муниципальных служащих или общественной организации установить личность нарушителей. Очень много случаев, когда граждане либо просто отказываются предоставлять документы, называть своё имя, отчество и так далее. Иногда называют соседей, одноклассников, бывших, и в общем не получается достичь искомого результата. Понятно, что самоцель — это не наложение штрафа, самоцель — это профилактика нарушений, профилактика безопасности. Но как отдельный способ хотелось бы и нужно было бы обеспечить участие полиции в этом вопросе, потому что без них, без полицейских, мы эту часть не обеспечим, — отметили в мэрии.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин подчеркнул, что муниципальные власти имеют полномочия штрафовать нарушителей, поскольку это их административная территория. По его словам, все необходимые нормативы по использованию спасательных жилетов уже существуют, и ничего нового вводить не требуется — нужно просто принципиально подходить к их соблюдению. Особое внимание он обратил на отдыхающих в нетрезвом виде. Как отметил спикер, одних профилактических бесед с ними недостаточно, поэтому следует применять штрафы и действовать жёстче, «без сантиментов».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— В отношении взрослого человека одних разговоров уже недостаточно. На его примере другие должны видеть, что это нарушение. Не надо сантиментов, надо немного пожестче, — заявил Нигматуллин.

При этом, как отметил спикер, особое внимание нужно уделить владельцам маломерных судов и сапбордов. Правила давно предусматривают обязательное использование спасательных жилетов, но многие их игнорируют. Люди катаются — значит, должны соблюдать правила, подчеркнул первый замминистра. По его словам, даже физически подготовленные люди не всегда могут справиться с водой, а уж тем более те, кто пренебрегает безопасностью. Особую тревогу вызывают рыбаки, которые выходят на воду в любую погоду, часто без жилетов.