Этот зверек - переносчик опасных инфекций и паразитов.

Автор фото: сайт КФУ

О том, какую опасность несут в себе дикие ежи, и почему не стоит брать зверька на руки, рассказал главный хранитель музейных предметов Зоологического музея и гербария имени Э.А. Эверсмана Казанского федерального университета, кандидат биологических наук Ильдар Хайрутдинов.

Специалист пояснил, что еж - переносчик опасных инфекций и паразитов, настоящий рассадник патогенов, представляющих опасность как для других животных, так и для человека.

- Ежи относятся к животным, которые являются переносчиками самых разнообразных заболеваний, в том числе и опасных для человека. Это различные грибковые, инфекционные заболевания. Например, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство, – цитирует эксперта пресс-служба КФУ.

Не следует забывать, что ежи кусаются. Со слюной вирус бешенства может попасть в организм человека. От зверька могут заразиться домашние животные - кошки, собаки. А уже от них - человек, предупредил Ильдар Хайрутдинов.

При бешенстве ежи не ведут себя агрессивно, что делает заболевание особенно незаметным. Напротив, животное кажется вялым и ручным, поэтому люди часто берут его на руки и контактируют с ним.

Ранее сообщалось, что в Татарстане приняли законопроект о новых местах содержания бездомных животных. Собак будут размещать и в специальных пунктах временного содержания.

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