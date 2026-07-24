Татарстан и Египет намерены сотрудничать в сфере археологии
В Билярск приехал египетский ученый.
В Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике побывал доктор философии в области исламской археологии, специалист отдела институционального развития аппарата министерства туризма и древностей Арабской Республики Египет Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.
Гостю, который прибыл в заповедник в рамках XV Международного молодёжного образовательного форума «Сәләт», показали историко-археологические объекты. Египетский ученый осмотрел Билярское городище и встретился с юными исследователями, сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
- Я очень рад ступить на билярскую землю с её богатой историей – здесь я почувствовал дух прежней цивилизации. Всё организовано на мировом уровне, и я видел интерес в глазах детей, их тягу к археологии и истории. «Сәләт» создаёт будущее детей, - отметил Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.
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