В Билярск приехал египетский ученый.

Автор фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

В Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике побывал доктор философии в области исламской археологии, специалист отдела институционального развития аппарата министерства туризма и древностей Арабской Республики Египет Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.

Гостю, который прибыл в заповедник в рамках XV Международного молодёжного образовательного форума «Сәләт», показали историко-археологические объекты. Египетский ученый осмотрел Билярское городище и встретился с юными исследователями, сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

- Я очень рад ступить на билярскую землю с её богатой историей – здесь я почувствовал дух прежней цивилизации. Всё организовано на мировом уровне, и я видел интерес в глазах детей, их тягу к археологии и истории. «Сәләт» создаёт будущее детей, - отметил Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.

Ранее сообщалось, что дом на Кави Наджми в Казани признан аварийным, а его внезапное обрушение может задеть соседние здания, признали инженеры. В Комитете по охране ОКН говорят о «воссоздании» дома, однако никаких дат пока назвать не могут.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.