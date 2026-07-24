Общество
24 июля 00:06
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан и Египет намерены сотрудничать в сфере археологии

В Билярск приехал египетский ученый.

Татарстан и Египет намерены сотрудничать в сфере археологии

Автор фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

В Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике побывал доктор философии в области исламской археологии, специалист отдела институционального развития аппарата министерства туризма и древностей Арабской Республики Египет Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.  

Гостю, который прибыл в заповедник в рамках XV Международного молодёжного образовательного форума «Сәләт», показали историко-археологические объекты. Египетский ученый осмотрел Билярское городище и встретился с юными исследователями, сообщается на сайте Группы стратегического видения  «Россия – Исламский мир».  

- Я очень рад ступить на билярскую землю с её богатой историей – здесь я почувствовал дух прежней цивилизации. Всё организовано на мировом уровне, и я видел интерес в глазах детей, их тягу к археологии и истории. «Сәләт» создаёт будущее детей, - отметил Ахмед Мухаммед Салахельдин Абдельсалам Бахнаси.

Ранее сообщалось, что дом на Кави Наджми в Казани признан аварийным, а его внезапное обрушение может задеть соседние здания, признали инженеры. В Комитете по охране ОКН говорят о «воссоздании» дома, однако никаких дат пока назвать не могут.

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