По всему городу организуют порядка 14 праздников на любой вкус.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики в День защиты детей запланирован масштабный праздник с большим количеством площадок по всей Казани. Главное торжество состоится в детском парке «Елмай» — с 12:00 до 19:00 для посетителей пройдет выступление воспитанников молодежных клубок, будут работать интерактивные зоны, проводиться мастер-классы и презентации различных проектов. После этого запланирован концерт духовой банды Just Brass, а в 20:20 гостей порадует диджей-сет от WAVE DJ SCHOOL. О программе сообщает пресс-служба мэрии города.

На набережной также организуют подвижные игры, «Школу юного доктора» и другие активности. Гости даже смогут испытать себя в гигантских шашках. Еще одну площадку можно будет посетить на бульваре «Ак Чәчәкләр» с 9:30 до 13:30, а с 10:00 на площади у «Арт Центра» на Ершова состоятся интерактивный спектакль «Как Емеля лето спасал» и мастер-классы. Для любителей литературы и музыки в библиотеке № 45 в 10:30 запланирован праздник «Детство – яркая планета».

Праздничные мероприятия также пройдут в парке «Крылья Советов» (с 11:00), в парке «Калейдоскоп» (с 12:00) и в парке Урицкого (с 12:00). В это же время в ДК «Северный» состоится конкурс-игра «Территория счастливого детства», а в библиотеке № 13 — программа «Пусть всегда будет солнце». Жители ЖК «Салават Купере» смогут присоединиться к празднику недалеко от дома, в парке, в 15:00.

Вечером, в 17:00, День защиты детей отметят в парке у ДК имени Саид-Галиева — там пройдет концерт «Большое летнее путешествие». В это же время в Доме культуры в ЖК Мирный для юных творцов запланирован мастер-класс по написанию сказки и изготовлению героев из бумаги, а в 18:00 — веселые старты. В ДК «Константиновка» в 17:00 также состоится праздничная программа. На все мероприятия вход будет свободным.

У Кремля 1 июня начнет свою работу фестиваль детства «Лето в Татарстане», в рамках которого состоятся научное шоу, концерт Казанского трио, дискотека и эко-мастер-классы от СИБУРа. Участие в большом празднике примет и Московский рынок — для гостей пройдут различные активности и спектакль от независимого московского театра «Мастерская Брусникина».

Ранее сообщалось, что в честь Дня молодежи в Татарстане запланированы масштабные мероприятия, которые пройдут в течение недели. Главной площадкой станет экстрим-парк «Урам».

