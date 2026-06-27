Общество
27 июня 18:55
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«Вечерняя Казань»

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Банки России начнут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов

Речь идет о счетах и вкладах.

Банки России начнут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июля банки России обязаны будут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов. Новое требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних внесено в закон «О банках и банковской деятельности».  

Речь идет о предоставлении кредитными организациями данных о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям - родителям, усыновителям и попечителям. Требование не касается несовершеннолетних, вступивших в брак либо прошедших процедуру эмансипации.  

Цель новых правил - обеспечение дополнительной защиты интересов россиян моложе 18 лет и повышение уровня их финансовой безопасности, пишет ТАСС.

Ранее мы писали, что ставка по ипотеке опустится до 10% в 2027 году. Ключевая ставка может снизиться до шести процентов.

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