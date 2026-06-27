Банки России начнут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов
Речь идет о счетах и вкладах.
С 1 июля банки России обязаны будут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов. Новое требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних внесено в закон «О банках и банковской деятельности».
Речь идет о предоставлении кредитными организациями данных о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям - родителям, усыновителям и попечителям. Требование не касается несовершеннолетних, вступивших в брак либо прошедших процедуру эмансипации.
Цель новых правил - обеспечение дополнительной защиты интересов россиян моложе 18 лет и повышение уровня их финансовой безопасности, пишет ТАСС.
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