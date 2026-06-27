Общество
27 июня 18:23
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«Вечерняя Казань»

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Останина призналась, что пошутила о замедлении видеоигр в России

Такого предложения от депутата не поступало.

Останина призналась, что пошутила о замедлении видеоигр в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Слова о замедлении онлайн-игр по аналогии с Telegram были шуткой, прокомментировала RT председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» она рассуждала о защите детей от вовлечения в террористическую деятельность. Не поддержав главу СК России Александра Бастрыкина, выступившего с идеей снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, Останина  предложила развивать спортивную инфраструктуру и переводить детей из сети в офлайн-пространство.  

До этого депутат раскритиковала Минцифры и Роскомнадзор за то, что ведомства не справляются пока с задачами по защите несовершеннолетних, поставленными перед ними обществом. Она поинтересовалась, может, стоит отрегулировать время ребенка внутри игр, если эти ведомства сумели замедлить Telegram.

Ранее молодежь Татарстана предупредили об опасности легких заработков. Подростков просят не ввязываться в преступные схемы.

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