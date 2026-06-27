Такого предложения от депутата не поступало.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Слова о замедлении онлайн-игр по аналогии с Telegram были шуткой, прокомментировала RT председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» она рассуждала о защите детей от вовлечения в террористическую деятельность. Не поддержав главу СК России Александра Бастрыкина, выступившего с идеей снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, Останина предложила развивать спортивную инфраструктуру и переводить детей из сети в офлайн-пространство.

До этого депутат раскритиковала Минцифры и Роскомнадзор за то, что ведомства не справляются пока с задачами по защите несовершеннолетних, поставленными перед ними обществом. Она поинтересовалась, может, стоит отрегулировать время ребенка внутри игр, если эти ведомства сумели замедлить Telegram.

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