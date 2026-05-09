Ценой собственной молодости и жизни приближали победу и женщины. Среди них - летчицы, санитарки и военнослужащие войск ПВО.

В 1941 году в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР) проживало около трех миллионов человек. На фронт ушел почти каждый четвертый — 700 тысяч жителей. Сегодня в Татарстане осталось всего 5,5 тысяч ветеранов ВОВ. Фронтовиков — и вовсе всего 92 человека.

Как правило, говоря о войне, сразу вспоминают мужчин. Но победу приближали не только они, но и летчицы, санитарки, танкистки. В честь 9 мая вспомнили героинь войны.

Во всех фронтах и видах войск воевали в годы войны женщины ТАССР, рассказал советский и российский поисковик, музейный работник, экс-заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов. Большинство женщин были «не совсем на фронте»: работали на заводе, занимались охраной и связью. Архивы указывают, отмечает спикер, что женщины были и в авиации, и в пехоте, флоте и танковых войсках. Но большинство, конечно, были медиками. Одни работали в госпиталях прямо в эшелонах под обстрелами, а другие — только в казанских госпиталях.

«Женщины нашей страны воевали во всех родах войск, на всех фронтах. Совершали подвиги, которые порой не уступали по значению и величию мужским. Вот только в наградных документах командование старалось не «засвечивать» слишком много женщин. Еще подумает кто-то, что воюют одни женщины», — сказано в одной из публикаций Черепанова.

При этом, сколько именно женщин было на войне, неизвестно, такой базы просто нет, рассказывает он. Но известно, что на фронтах за годы войны погибло около тысячи женщин республики. Такие данные указаны на мемориале «Книга Памяти» в Парке Победы.

Черепанов начинает перечислять девушек, которые погибли на Великой Отечественной войне. Далее — несколько героических смертей с 1941 года. Среди них — санитарки, ефрейтора, связистки.

Первыми, кто попал в списки боевых потерь, были санитарки и связистки пограничных застав, рассказывает эксперт. В плену у фашистов оказались тысячи человек, среди них была и едва совершеннолетняя девушка из Мамадышского района — Клавдия Алеутдинова, ефрейтор службы ПВО Бреста.

Сентябрь 1941 года — на Западной Двине гибнет связистка Нуризьян Шисвалеева — на тот момент ей всего 21 год. Ещё через месяц под Донецком не стало медсестры из Казани - 42-летней Софии Перельцвайг. Старшина медслужбы Софья Баязитова из Набережных Челнов вытаскивает с поля боя 45 солдат и трёх офицеров, сама ходит в атаку с винтовкой, но умирает от ран в ноябре 1943 года. Мария Романова из Казани попадает на фронт в 19 лет. Молодая девушка выносит из огня политрука и 19 человека. Погибает от тяжелого ранения.

26 марта 1944 года в Гомельской области погибает весь орудийный расчёт зенитно-пулемётного полка — шесть девушек из Татарии. Все они лежат в одной могиле в деревне Демехи.

Героини из Татарстана

Магуба Сыртланова родилась летом 1912 года в Уфимской губернии в татарской семье. Уже со школьных времен она мечтала небе. С 1934 училась в Балашовской лётной школе, после чего завершила обучение в Тбилисском аэроклубе и планерной школе. В ряды Красной Армии она захотела вступить сразу после нападения фашисткой Германии, но сначала ее отказывались брать на фронт. С 1942 Сыртланова все же стала частью женского авиаполка. В одной из книг она вспоминает, что сначала с девушкам-летчицам относились с недоверием. Но затем все резко поменялось: женщины на «кукурузниках» нападали ночью и наносили разрушительные удары. Позже летчиц прозвали «ночными ведьмами».

«Итого на 1 января 1945 года: общий налёт – 2 948 часов 30 минут. Дневной налёт – 1 788 часов 35 минут. Ночной налёт – 1 159 часов 55 минут. Боевой налёт: днем – 690 часов, ночью – 840 часов 15 минут. Сбросила 84 361 кг бомб, 110 пачек листовок, (использовала) 1 180 патронов ШКАС. Эффективность: вызвала 31 очаг пожаров, 80 сильных взрывов, уничтожила 1 прожектор противника», – отмечается в летной книжке Сыртлановой.

Ветеран Великой Отечественной войны Амина Ахмадеева вспоминала: отец разбудил семью в 4 утра 22 июня, когда бомбили Киев — так им объявили о войне. В 17 лет она ушла добровольцем. В 1942 году её направили в Балахну учиться на зенитчицу, затем — на Курскую дугу, в село Косторное. В этом июле ей исполняется 102 года.

Сейчас она живёт в Казани вместе с дочкой, высаживает растения и ведёт хозяйство,

Сатира Сайхунова родилась 24 августа 1924 года в деревне Утямышево Апастовского района. Осенью-зимой 1941 года в возрасте 17 лет участвовала в рытье противотанкового рва, которые строили на тот случай, если немцы все же прорвутся к Поволжью. Ров пошел в историю как «Казанский обвод». Тысячи женщин и подростков вручную, лопатами и носилками, холодными и голодными рыли землю, чтобы создать оборонительную линию. Люди голодали, некоторые погибли прямо на работе — но задача была выполнена. Сайхунова пережила войну, воспитала пятерых детей и мнодество внуков и скончалась в 2006 году.

Нельзя забыть и о том, что в годы войны ТАССР стал главным арсеналом для фронта. Республика разместила больше 70 заводов, эвакуированных в Поволжье. Здесь выпускали сотни видов нужной на войне продукции — от самолётов до шинелей и сапог. За станками как раз стояли женщины, старики и подростки — многие учились прямо на рабочих местах.