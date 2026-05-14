14 мая 16:21
Аферисты пугают российских туристов отменой рейсов из-за вспышки вируса

Мошенники активизировались перед сезоном отпусков и придумали новую схему по «возврату средств за билеты».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Купившим авиабилеты россиянам начали поступать звонки от неизвестных с информацией о том, что их рейс отменен из-за «вспышки ротавируса» в гостинице или неких политических волнений в Турции и Египте. Мошенники предлагают вернуть средства и купить горящие билеты на стыковочный рейс за половину или полную стоимость тура, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Звонок от «туроператора» поступает примерно за неделю до вылета. В основном обмануть пытаются тех, кто запланировал летнюю поездку в другие страны. Именно в мае попасться на такой обман легче всего, поскольку в этот месяц высокое количество бронирований.

Россиянам советуют проверять всю информацию в официальных приложениях и на сайтах. В случае подозрений надо перезвонить оператору напрямую.

Ранее сообщалось, что мошенники пытаются обмануть и родителей, покупающих путевку в лагерь для своих детей. Необходимо остерегаться поддельных сайтов курортов.


