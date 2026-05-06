По мнению главы Минпромторга, в среднем на разработку воздушного судна уходит не менее 20 лет, но отечественные инженеры справились быстрее.

Для построения абсолютно нового авиасудна без уже имеющихся наработок необходимо уделить процессу более 20 лет. В России управились за пять лет, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Его цитирует РИА Новости.

Речь идет об уже имеющихся схемах систем, двигателей, аэродинамики и так далее. Алиханов отметил, что не все такие начинания заканчиваются успехом — японский самолет «Митсубиши» даже не поднялся в воздух и принес несколько миллиардов убытков. Отечественная же авиационная промышленность построила судно за пять лет.

Ранее сообщалось, что на Казанском авиационном заводе увеличили скорость сборки Ту-214. Предприятие планирует выпускать 20 самолетов в год.

