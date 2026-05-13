Бизнесмены в России открывают «контент-фермы» с выручкой до 22 млн рублей

Предприниматели принимают заказы от самых разных организаций и публикуют их рекламу с 200 смартфонов сразу.

Автор фото: Baza

Популярность в России набирает новый тип стартапа — люди закупают партии смартфонов и компьютеров, с которых публикуют контент для клиентов. Стоимость услуг таких контент-ферм начинается от 990 рублей. О новшестве сообщает «База».

Одна из подобных фирм за год увеличила свою выручку в 13 раз, с 1,6 до 22 миллионов рублей. По всей стране открылось уже более двух тысяч аналогичных предприятий. Как объясняет технический директор компании Content Hunter Роман Абрамов, с помощью целого стеллажа из смартфонов, которые управляются компьютерами, видео заказчика публикуется огромное количество раз. Каждый пост набирает не менее 500 просмотров.

Обращаются к подобному пиару все виды компаний, но недавно им особенно заинтересовались маркетплейсы. А искусственный интеллект помог усовершенствовать работу ферм, ведь теперь видео даже не надо публиковать вручную.

Ранее мы писали, 28 татарстанцев сумели заработать пять миллионов на биткоине. Однако добытчики цифровой валюты, как оказалось, обязаны платить отчисления наряду с обычными жителями республики.

