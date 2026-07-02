Общество
2 июля 18:54
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Больному в Татарстане 10-сантиметровую опухоль удалили при помощи эндоскопа

Операция прошла в Набережночелнинском филиале РКОД.

Больному в Татарстане 10-сантиметровую опухоль удалили при помощи эндоскопа

Автор фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Набережночелнинском филиале РКОД 70-летнему пациенту провели эндоскопическую операцию, удалив опухоль прямой кишки размером около 10×8 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Операция длилась около шести часов, эндоскописты работали в подслизистом слое кишечника толщиной несколько миллиметров. Любая ошибка могла привести к перфорации стенки или серьезному кровотечению.

Новообразование было удалено, удалось сохранить орган и избежать полостного вмешательства. Обычно при таких размерах опухоли приходится удалять часть кишечника, нередко с временной стомой и длительной реабилитацией.

На вторые сутки пациент сам передвигался по отделению, вскоре его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.