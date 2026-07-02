Больному в Татарстане 10-сантиметровую опухоль удалили при помощи эндоскопа
Операция прошла в Набережночелнинском филиале РКОД.
В Набережночелнинском филиале РКОД 70-летнему пациенту провели эндоскопическую операцию, удалив опухоль прямой кишки размером около 10×8 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Операция длилась около шести часов, эндоскописты работали в подслизистом слое кишечника толщиной несколько миллиметров. Любая ошибка могла привести к перфорации стенки или серьезному кровотечению.
Новообразование было удалено, удалось сохранить орган и избежать полостного вмешательства. Обычно при таких размерах опухоли приходится удалять часть кишечника, нередко с временной стомой и длительной реабилитацией.
На вторые сутки пациент сам передвигался по отделению, вскоре его отпустили домой.
Ранее сообщалось, что пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.
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