Операция прошла в Набережночелнинском филиале РКОД.

Автор фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Набережночелнинском филиале РКОД 70-летнему пациенту провели эндоскопическую операцию, удалив опухоль прямой кишки размером около 10×8 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Операция длилась около шести часов, эндоскописты работали в подслизистом слое кишечника толщиной несколько миллиметров. Любая ошибка могла привести к перфорации стенки или серьезному кровотечению.

Новообразование было удалено, удалось сохранить орган и избежать полостного вмешательства. Обычно при таких размерах опухоли приходится удалять часть кишечника, нередко с временной стомой и длительной реабилитацией.

На вторые сутки пациент сам передвигался по отделению, вскоре его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.

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