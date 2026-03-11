Общество
11 марта 01:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Будут ли решаться проблемы из-за отключения Интернета в России

По мере накопления опыта и его анализа власти будут предлагать различные решения.

Автор фото: РИА Новости

Сопутствующие отключению интернета в крупных городах России проблемы будут решаться по мере анализа опыта вводимых ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков заметил, что проблемы, которые представляет для бизнеса недоступность Сети, — это предмет для дополнительного анализа. Он напомнил, что возникают темы добавления в белые списки различных ресурсов, эта тема поднималась на прямой линии с президентом России. После этого соответствующие ресурсы в списки были добавлены.

Поэтому по мере того, как будет анализироваться опыт, будут предлагаться различные решения возникающих проблем, полагает Песков.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Ульяновска и области ввели бессрочное ограничение на работу мобильного интернета. Карты отключений не публикуются, чтобы не ставить под угрозу безопасность. Если регион не получит новых распоряжений, то мобильный интернет в этих зонах будет недоступен до конца специальной военной операции.

